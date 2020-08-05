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Общество

Послание Президента народу и Национальному собранию. Мнения бобруйчан (видео)

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Послание Президента народу и Национальному собранию. Мнения бобруйчан (видео)

Система добровольных пенсионных накоплений, перемены, которые должны начинаться с конституции, ставка на образование, предостеречь молодежь от принятия необдуманных решений… Александр Лукашенко обратился с ежегодным посланием к народу и Национальному собранию. За выступлением Президента во Дворце Республики следили свыше 2,5 тысяч человек. Это 20-е по счету мероприятие за всю историю независимой Беларуси. К трансляции подключились десятки тысяч телезрителей и пользователей интернета со всего мира.

Телеканал «Бобруйск 360» узнал мнение бобруйчан о кандидатах.

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