Послание Президента народу и Национальному собранию. Мнения бобруйчан (видео)

Система добровольных пенсионных накоплений, перемены, которые должны начинаться с конституции, ставка на образование, предостеречь молодежь от принятия необдуманных решений… Александр Лукашенко обратился с ежегодным посланием к народу и Национальному собранию. За выступлением Президента во Дворце Республики следили свыше 2,5 тысяч человек. Это 20-е по счету мероприятие за всю историю независимой Беларуси. К трансляции подключились десятки тысяч телезрителей и пользователей интернета со всего мира.

Телеканал «Бобруйск 360» узнал мнение бобруйчан о кандидатах.