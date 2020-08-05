Послание Президента к народу и Национальному собранию – мнения бобруйчан (обновлено)

Президент вчера обратился с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию. Более 2,5 тысяч человек были приглашены, сотни тысяч смотрели и слушали Послание в разных уголках страны.

Бобруйчане также присутствовали во Дворце Республики. Своим мнением с нами поделились:

Первый секретарь Первомайского РК ОО «БРСМ» Анастасия Ткачева:

– Вчера мне выпала возможность присутствовать во Дворце Республики и лично слышать Послание Президента Республики Беларусь белорусскому народу и Парламенту. И не могу не поделиться своими мыслями. Я получила огромный заряд энергии и массу впечатлений! Действующий Глава Государства много сделал для нашей страны и народа, но, к сожалению, у многих затуманен разум заинтересованными в дестабилизации страны лицами. Я не собираюсь никого переубеждать на этот счет, но свой выбор я сделала! И ничто не заставит меня сойти с выбранного пути! Я люблю свою Родину и умею ценить все, что сделано. Она – моя любимая. А любимую не отдают! И я не отдам!

Директор ОАО «УКХ «Бобруйскагромаш» Надежда Лазаревич:

– Что хочется сказать, немного остыв от эмоций, от искреннего и емкого Послания Президента – это было одно из самых запоминающихся событий в моей жизни. Выступление Президента – мощный посыл каждому, кто любит нашу родную Беларусь! За нами Беларусь, чистая и светлая, честная и красивая, трудолюбивая, немножко наивная и чуть-чуть ранимая. Но она наша. Она любимая! А любимую не отдают!

Директор Могилевского областного театра драмы и комедии имени В.И. Дунина-Марцинкевича Вероника Винель:

– Это было яркое, эмоциональное и запоминающееся событие. Меня, как руководящего работника в области культуры, тронуло понимание того, что одним из залогов успешного и процветающего государства является забота о культуре его граждан. Послание Президента стимулирует к созиданию, к достижению новых вершин развития нашего государства. В такие моменты переполняет чувство гордости за свою страну. Я с уверенностью могу сказать, что сделаю все от меня зависящее, чтобы ее сохранить и улучшить. Ведь я – часть нашей родной Беларуси, а она – часть меня.