Порывистый ветер и до +14°С ожидается в Беларуси 11 апреля
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Порывистый ветер и до 14 градусов тепла ожидается в Беларуси 11 апреля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В субботу прогнозируется переменная облачность. Ночью будет преимущественно без осадков, утром и днем местами по востоку страны пройдут небольшие кратковременные дожди, возможен мокрый снег. Ветер ожидается северо-западный 5-10 м/с, днем порывы до 14 м/с, местами по востоку порывы 15-18 м/с.
Температура воздуха ночью составит от минус 3 до плюс 3 градусов. Днем будет от плюс 6 по северо-востоку до 14 градусов тепла по юго-западу страны.
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