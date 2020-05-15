Пора домой. Более полусотни военнослужащих срочной службы 147 зенитного ракетного полка покидают расположение части

Май месяц для каждого военнослужащего срочной службы знаменуется по-своему – для кого-то это время долгожданного отпуска, в котором можно встретиться с родными и близкими людьми, помочь родителям по хозяйству. Для кого-то это горячая пора боевой учебы на полевых выходах и тренировках, где личный состав оттачивает свое мастерство в условиях максимально приближенных к боевым, а для кого-то это время когда пришла пора уйти в запас.

Более полусотни военнослужащих срочной службы 147 зенитного ракетного полка, выслуживших установленные сроки военной службы, покидают расположение, уже ставшей для них родной части.

Родителям 8 солдат отправлены благодарственные письма со словами признательности за воспитание сыновей, образцово исполнившими воинский долг, среди которых бобруйчане сержанты Бабак Михаил, Борисовец Виталий и Канавальчик Назар.

Личной фотографией военнослужащего, снятого при развернутом Боевом Знамени воинской части, награждено двое бобруйчан: ефрейторы Бурлаков Евгений и Куданов Дмитрий, рядовые Белоусов Иван, Буйвидович Кирилл, Кононов Александр и Садридинов Марат. Эта форма поощрения применяется только единожды за весь период службы военнослужащего, и удостаиваются ей только лучшие! Такое почетное право солдаты заслужили исключительно добросовестным отношением к выполнению должностных обязанностей, трудолюбием, исполнительностью и проявленной инициативой за весь период службы.

Командир полка лично поблагодарил каждого солдата крепким рукопожатием, а весь личный состав воинской части прошел торжественным маршем перед строем военнослужащих, уволенных в запас.

Майор Владимир Моняк.

Фото автора.