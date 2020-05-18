Помощь медикам оказал коллектив бобруйской «Славянки»

Весь белорусский народ сегодня заинтересован в том, чтобы случаи заражения коронавирусом были сведены к минимуму. Посильную помощь медикам в обеспечении масками, перчатками и другими средствами индивидуальной защиты оказывают различные организации, депутаты и волонтеры.

Так, на днях Бобруйскую городскую поликлинику №2 посетила председатель первичной профсоюзной организации ОАО «Славянка» И.А. Епифанова. Ирина Андреевна передала медработникам от тружеников швейной фабрики 2 000 масок.

— В эти дни медработники находятся на передовой, спасая жизни людей. Мы понимаем, какая у них сложная и опасная работа и как важна им сегодня эта помощь. Труженики нашей фабрики сами приняли решение изготовить востребованную продукцию и передать ее районным медикам. Надеемся, что эти предметы индивидуальной защиты помогут работникам поликлиники №2 бороться с вирусом, — подчеркнула Ирина Андреевна, передавая объемный мешок с масками.

Принимая продукцию ОАО «Славянка», врач-эксперт Елена Близнюк и главная медсестра поликлиники Елена Семенова поблагодарили работников швейной фабрики за проявленную инициативу и действенную помощь в борьбе с пандемией.

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