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Общество

Помощь медицинским и социальным учреждениям оказала Бобруйская райорганизация Красного Креста

mogilevnews.by 68 0

Помощь медицинским и социальным учреждениям оказала Бобруйская райорганизация Красного Креста

Посильную помощь в поддержке учреждений медицинского и социального профиля, а также наиболее уязвимых категорий граждан оказывают общественные организации, предприятия и волонтеры Бобруйского района.

В частности, представители районной организации Красного Креста посетили на днях Каменский психоневрологический дом-интернат и передали для проживающих там людей и обслуживающего персонала антибактериальное мыло, респираторы, комбинезоны, перчатки.

Дезинфицирующие средства от Красного Креста были также переданы в Бобруйский районный центр социального обслуживания населения.

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