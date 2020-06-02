Помощь медицинским и социальным учреждениям оказала Бобруйская райорганизация Красного Креста

Посильную помощь в поддержке учреждений медицинского и социального профиля, а также наиболее уязвимых категорий граждан оказывают общественные организации, предприятия и волонтеры Бобруйского района.

В частности, представители районной организации Красного Креста посетили на днях Каменский психоневрологический дом-интернат и передали для проживающих там людей и обслуживающего персонала антибактериальное мыло, респираторы, комбинезоны, перчатки.

Дезинфицирующие средства от Красного Креста были также переданы в Бобруйский районный центр социального обслуживания населения.