Помощь медицинским и социальным учреждениям оказала Бобруйская райорганизация Красного Креста
mogilevnews.by 68 0
Посильную помощь в поддержке учреждений медицинского и социального профиля, а также наиболее уязвимых категорий граждан оказывают общественные организации, предприятия и волонтеры Бобруйского района.
В частности, представители районной организации Красного Креста посетили на днях Каменский психоневрологический дом-интернат и передали для проживающих там людей и обслуживающего персонала антибактериальное мыло, респираторы, комбинезоны, перчатки.
Дезинфицирующие средства от Красного Креста были также переданы в Бобруйский районный центр социального обслуживания населения.