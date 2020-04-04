Пользователи смартфонов и планшетов могут скачать обновленную версию приложения «МЧС Беларуси: Помощь рядом»

Спасатели изучили рынок доступных на территории страны программ для мобильных устройств, и оказалось, что нет таких, которые позволяли бы быстро сориентироваться в нестандартных ситуациях. Например, разбили градусник, произошло ДТП, увидели горящий лес, на улице гроза и т.п. Так появилось приложение для белорусских пользователей «МЧС Беларуси: Помощь рядом», одна из важнейших задач которого помочь человеку эффективно действовать по принципу «5 шагов на спасение». Сейчас в разделе «Что делать?» собраны более 50-ти тем и спасатели открыты для предложений по добавлению новых.

Спасатели встроили в программу оповещение о неблагоприятных и опасных явлениях. Пользователи приложения будут получать своевременное оповещение, основанное на штормовых предупреждениях Гидрометеоцентра. На карте помимо явлений и регионов, где они ожидаются, будут доступны рекомендации спасателей – как вести себя в таких обстоятельствах.

Интерактивная карта неблагоприятных и опасных явлений разработана с учетом опыта циклона «Хавьер». В случае масштабной ЧС природного характера администратор включит для пользователей дополнительный раздел «Сообщить о ЧС».

Еще одной немаловажной функцией стала кнопка звонка в МЧС «112». Люди в критической ситуации забывают номера телефонов экстренных служб. Звонок можно осуществить с различных страниц приложения или прямо из раздела «Что делать?». Спасатели реализовали вариативность звонков – добавили возможность не только соединения с МЧС, но и отправки смс или звонков на заданный номер – например, врачу или родным. Это позволит связаться в экстренных случаях с нужным человеком, что особенно важно для людей с различными заболеваниями. Установки номера, а также возможность изменить текст сообщения реализованы в пользовательских настройках.

Также появился в приложении раздел "Первая помощь", оснащенный аудиоподсказками действий по оказанию первой помощи. Раздел создан при поддержке Белорусского общества Красного Креста. Программа по обучению навыкам оказания первой помощи, которая взята за основу раздела, аккредитована Европейским справочным центром по обучению первой помощи Международной Федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца МФКК (Глобальный методический центр по обучению первой помощи МФКК). Она соответствует Международному руководству по обучению первой помощи (IFRC, 2016) и получила Европейский сертификат (European First Aid Certificate). «Первая помощь» разработана в рамках проекта «Повышение уровня готовности к реагированию на ЧС Белорусского Общества Красного Креста и Общества Красного Креста Украины».

В последней версии приложения реализованы поиск, есть возможность проверить полученные знания в тестах, прочитать статьи в разделе «Энциклопедия». Можно поучаствовать в рейтинге МЧС на прохождение тестов и отправить координаты, если вдруг потерялись в лесу.

Для молодых родителей есть раздел, где используя 3Д-модель квартиры можно вспомнить, а может и узнать, все возможные опасности для Ваших малышей. Кроме самих опасностей приложение расскажет что необходимо использовать, чтобы этого избежать или что делать если малыш «познакомился» с этой опасностью.

Приложение пригодится каждому обладателю смартфона или планшета, ведь каждый из нас должен быть в курсе неблагоприятных прогнозов погоды или иметь под рукой информацию, как действовать в любой нештатной ситуации.

Скачать приложение из Play Market или AppStore (ссылку необходимо открывать с вашего смартфона или планшета, также вы можете просто ввести в поиск "МЧС" и найти наше приложение в списке выдачи).

Алексей Сафронов, инспектор группы пропаганды и взаимодействия с общественностью Бобруйского горрайотдела по ЧС.