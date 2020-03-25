Получить кредитный отчет можно в электронном виде

Кредитная история есть у всех физических лиц, заключивших хотя бы одну кредитную сделку с банком или микрофинансовой организацией. Под кредитной сделкой в этом контексте понимается: кредитный договор, договор, содержащий условия овердрафтного кредитования, договор займа, в том числе договор микрозайма, договор финансовой аренды (лизинга), договор финансирования под уступку денежного требования (факторинга), договор, предусматривающий уступку денежного требования при совершении факторинговой операции, договоры залога, гарантии, поручительства, заключаемые с банками, микрофинансовыми, лизинговыми организациями.

Каждый пользователь кредитных услуг может и должен проверять свою кредитную историю для контроля исполнения кредитных договоров, внесения соответствующих изменений и использования права оспаривания своей кредитной истории, в случае наличия в ней неверных записей.

Национальным банком Республики Беларусь с конца 2017 г. предоставлена возможность по получению гражданами дистанционного доступа к личным кредитным отчетам. Физические лица могут самостоятельно получать свои кредитные отчеты в электронном виде в режиме онлайн через Веб-портал Кредитного регистра www.creditregister.by. Для этого необходимо пройти идентификацию в Межбанковской системе идентификации (далее – МСИ), (предварительно зарегистрировавшись по адресу https://ipersonal.raschet.by/) или в системе дистанционного банковского обслуживания ОАО ”Белгазпромбанк“.

Регистрация осуществляется без уплаты каких-либо комиссий или вознаграждений и предполагает:

ввод личных данных для первичной авторизации в системе банковской идентификации: фамилия, имя, идентификационный (личный) номер и номер телефона в международном формате;

согласие с Условиями пользования и Политикой конфиденциальности, предлагаемых системой;

получение временного пароля для регистрации путем SMS-сообщения на указанный номер мобильного телефона;

создание личного пароля для последующей авторизации в Личном кабинете МСИ.

После процедуры регистрации в МСИ предоставляется возможность:

получения кредитного отчета;

оформления заявления на внесение изменений в кредитную историю;

просмотра истории кредитных отчетов;

просмотра истории запросов и сообщений.

Один раз в течение календарного года кредитный отчет предоставляется бесплатно и неограниченное количество раз в течение календарного года – с уплатой вознаграждения, размер которого для кредитного отчета в виде электронного документа с 01.11.2019 составляет 2,79 бел. руб. (для сравнения: на бумажном носителе – 12,83 бел. руб.).

Получение кредитного отчета в электронном виде позволяет гражданам избежать физического присутствия в структурных подразделениях Национального банка, что особенно актуально для жителей небольших населенных пунктов, а также уменьшить издержки в случае получения повторных кредитных отчетов в электронном виде в течение года, поскольку их стоимость в 4,5 раза ниже аналогичного документа на бумажном носителе.