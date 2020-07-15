Полтора десятка выпускников колледжа ожидают в июле на «Бобруйскагромаше»

Холдинг «Бобруйскагромаш» выпускает более 150 наименований продукции и много модификаций, чтобы была возможность оперативно реагировать на требования любого рынка. Современные технологии высокой точности позволили перейти от крупносерийного к мелкосерийному производству.

Среди актуальных разработок - бочки для внесения жидких удобрений емкостью от 3-х до 20-ти тонн. Бобруйская техника работает более чем в 50 странах. В последние годы к традиционным партнерам - Россия, Казахстан, Украина – добавились новые: скандинавские, балканские и африканские страны, Вьетнам.

Только в июле на основной площадке холдинга объем производства ожидается в районе $7 млн. И почти вся продукция уже оплачена покупателями. Задача на будущий год – увеличение доли экспорта в общем объеме продаж с 50% до 70%.

Сейчас предприятие загружено в полном объеме, работает в три смены и постоянно отправляет технику потребителям. Заказов столько, что возник дефицит рабочих рук. Уже в июле здесь ждут полтора десятка молодых людей – выпускников местного колледжа.

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