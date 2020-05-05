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Общество

Полотнище «Беларусь помнит!» пронесут во время парада 9 Мая

belta.by 75 0

Полотнище «Беларусь помнит!» пронесут во время парада 9 Мая

Республиканское полотнище "Беларусь помнит!" пронесут во время парада 9 Мая в Минске, сообщил сегодня журналистам первый секретарь ЦК БРСМ, член Совета Республики Дмитрий Воронюк во время старта On Air марафона "Беларусь помнит. Цветы Великой Победы".

"Во время парада в День Победы активисты БРСМ пронесут республиканское полотнище "Беларусь помнит!" с именами Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы, участников Великой Отечественной войны - белорусов и уроженцев Беларуси. Это те люди, которые 75 лет назад освобождали нашу страну", - сказал Дмитрий Воронюк.

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