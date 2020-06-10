Погром беседки в Бобруйске закончился уголовным делом

В начале июня пятеро молодых людей весело проводили время под крышей беседки на территории одного из торговых центров Бобруйска. Около двух часов ночи один из участников посиделок принялся крушить беседку, остальные его поддержали. Происходящее по камерам видео наблюдения увидел сторож торгового дома и незамедлительно нажал тревожную кнопку.

На подъезде к месту происшествия наряд группы задержания Бобруйского отдела охраны застал парней, бросившихся врассыпную. Но в считанные минуты бойцы охраны догнали и задержали двоих участников погрома. Вскоре по приметам были задержаны и остальные крушители.

Следователем дана правовая оценка действиям задержанных. Возбуждено уголовное дело за злостное хулиганство.

Как рассказали в ГУУР МВД, за 5 месяцев текущего года по республике зарегистрировано 1472 хулиганства, что на 24,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого. Тогда эта цифра составляла более 1900.