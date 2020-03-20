Погода на выходные: в воскресенье похолодает и усилится ветер

21 марта (суббота): облачно с прояснениями. Ночью местами, днем во многих районах небольшие осадки (мокрый снег, дождь). Вероятность осадков в Могилеве ночью 5-10%, днем – 70-80%. Ночью и утром местами слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный, северный 4-9 м/с, днем порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью по области -2_+3°С, в Могилеве -1_+1°С. Днем +1_+6°С и +3_+5°С соответственно.

22 марта (воскресенье): облачно с прояснениями. Ночью и утром на большей части, днем местами кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северный, северо-восточный 5-10 м/с, ночью местами, утром и днем на большей части порывы до 15-20 м/с.

Ночью -3_-8, днем -2_+3.