Погода на выходные: ночью — заморозки, днем — до +22°С и без осадков

Могилевоблгидромет предупреждение о неблагоприятном явлении погоды в субботу. Ночью ожидаются заморозки до -2°С. Днем осадки в ближайшие три дня маловероятны, лишь в ночь на пятницу местами по области пройдут небольшие кратковременные дожди.

8 мая (пятница): ночью облачно с прояснениями, днем переменная облачность. Ночью местами небольшие дожди, днем преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью по области +1_+6°С, в Могилеве +2_+4°С. Днем +11_+16°С и +12_+14°С соответственно.

9 мая (суббота): переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный, западный 4-9 м/с.

Ночью +1_+6°С, в отдельных районах заморозки до -2°С; днем +15_+20°С.

10 мая (воскресенье): переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер западный, юго-западный 4-9 м/с.

Ночью +3_+8°С, днем +17_+22°С.