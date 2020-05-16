Погода на выходные: кратковременные дожди, ночные заморозки и до +17°С днем

16 мая (суббота): переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем местами кратковременные дожди. Ветер юго-западный, западный 4-9 м/с, днем порывы до 14 м/с, местами до 15-18 м/с.

Температура воздуха ночью по области +1_+6°С. Местами заморозки 0_-3°С. Днем +12_+17°С и +14_+16°С соответственно.

17 мая (воскресенье): облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременные дожди. Ветер западный, юго-западный 4-9, в дневные часы порывы до 14 м/с.

Ночью +1_+6°С, местами заморозки до -2°С; днем +12_+17°С.

В начале следующей недели характер погоды существенно не изменится.