Погода на выходные: до +29°С и небольшой дождь в воскресенье

Тепло и с небольшим количеством осадков ожидается в грядущие выходные в Могилевской области. Атмосферное давление будет слабо падать.

8 августа (суббота): переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Ночью и утром местами слабый туман.

Температура воздуха ночью по области +12_+17°С, местами +9 +11°С; в Могилеве +14_+16°С.

Днем +24_+29°С и +24_+29°С.

9 августа (воскресенье): переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром слабый туман. Ветер северной четверти 3-8, при грозах порывы до 14 м/с.

Ночью +12_+17°С, днем +24_+29°С.

В первой половине следующей недели ожидается плавное снижение температуры воздуха.

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