Погода на неделю: в первой половине тепло и грозы, во второй – ночные заморозки

5 мая (вторник): облачно с прояснениями. Ночью местами, утром и днем на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Вероятность осадков в Могилеве 80-90%. Ветер северный 4-9 м/с, при грозах порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью по области +7_+12°С, в Могилеве +9_+11°С. Днем +15_+20°С и +16_+18°С соответственно.

6 мая (среда): облачно. Временами дожди, местами сильные дожди. Днем в отдельных районах грозы. Ветер северный 5-10, днем порывы до 14 м/с.

Ночью +6_+11°С; днем +10_+15°С, местами до +19°С.

По предварительному прогнозу Могилевоблгидромета, в пятницу возможны заморозки до -2°С. В четверг ожидаются кратковременные дожди.

7 мая (четверг): облачно с прояснениями. Временами дожди. Ветер северный 6-11, порывы до 14 м/с.

Ночью +4_+9°С, днем +11_+16°С.

8 мая (пятница): преимущественно без осадков.

Ночью 0_+5°С, в отдельных районах до -2°С; днем +12_+17°С.

9 мая (суббота): преимущественно без осадков.

Ночью 0_+5°С, местами до +7°С; днем +15_+20°С.

10 мая (воскресенье): преимущественно без осадков.

Ночью +4_+9°С, днем +16_+21°С.