Погода на неделю: со вторника около +10°С днем, мокрый снег и ветер до 20 м/с

14 апреля (вторник): переменная облачность. Ночью на большей части, днем местами кратковременные дожди, возможен мокрый снег. Вероятность осадков в Могилеве ночью 60-70%, днем 10-15%. Ветер западный, северо-западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с, ночью местами порывы до 15-18 м/с.

Температура воздуха ночью по области -1_+3°С, в Могилеве +1_+3°С. Днем +5_+10°С и +7_+9°С соответственно.

15 апреля (среда): облачно с прояснениями. На большей части кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Ветер северо-западный 5-10, порывы до 14, днем на большей части до 15-18 м/с.

Ночью -3_+2°С, днем +4_+9°С.

По предварительному прогнозу Могилевоблгидромета во второй половине недели, порывы ветра усилятся до 20 м/с, ожидаются заморозки до -2°С.

16 апреля (четверг): облачно с прояснениями. Временами осадки (в основном дождь). Ветер западный 6-11, ночью местами, днем на большей части порывы до 15-20 м/с.

Ночью +1_+6°С, днем +8_+13°С.

17 апреля (пятница): облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди, по северу с мокрым снегом. Ночью в отдельных районах усиление ветра порывами до 15-18 м/с.

Ночью 0_+5°С, при прояснениях до -2°С; днем +5_+10°С.

18-19 апреля (суббота-воскресенье): облачно с прояснениями. Ночью местами, днем на большей части кратковременные осадки (мокрый снег, дождь), ночью и утром слабый гололед.

Ночью -3_+2°С, днем +4_+9°С.