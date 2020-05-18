Погода на неделю: сильный ветер, ночные заморозки и возможные +18°С к воскресенью

Оранжевый уровень опасности продолжают продлевать синоптики. Связано это с ночными заморозками.

По предварительному прогнозу Могилевоблгидромета, во второй половине недели, ночные заморозки не отступят, температура будет опускаться до -3°С. Без осадков ожидается только субботний день. В четверг – сильный ветер. Лишь к воскресенью воздух днем местами прогреется до +18°С.

19 мая (вторник): оранжевый уровень опасности. Облачно, ночью с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, днем временами дожди. Ветер западный, юго-западный 4-9 м/с, ночью местами порывы до 14 м/с. Вероятность осадков в Могилеве ночью 5-10 %, днем - 70-80 %.

Температура воздуха ночью по области +1_+6°С, местами заморозки до -2°С; в Могилеве +3_+5°С. Днем +11_+16°С и +11_+13°С.

20 мая (среда): облачно с прояснениями. Ночью местами, днем на большей части кратковременные дожди. Днем в отдельных районах возможны грозы. Ветер северо-западный 5-10, днем местами порывы до 15-18 м/с.

Ночью +2_+7°С, днем +9_+14°С.

21 мая (четверг): облачно с прояснениями. Ночью местами, днем на большей части кратковременные дожди. Ветер северо-западный 5-10, днем местами порывы до 15-20 м/с.

Ночью +1_+5°С, местами заморозки до -3°С; днем +7_+12°С.

22 мая (пятница): местами кратковременные дожди.

Ночью +1_+6°С, в отдельных районах заморозки до -2°С.

Днем +8_+13°С, местами до +15°С.

23 мая (суббота): преимущественно без осадков.

Ночью +1_+6°С, местами заморозки до -3°С

Днем +12_+17°С.

24 мая (воскресенье): местами кратковременные дожди.

Ночью +3_+8°С, днем +13_+18°С.