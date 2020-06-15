Погода на неделю: до +32°С, в среду и четверг – преимущественно без осадков

16 июня (вторник): переменная облачность. Ночью кратковременные дожди, грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Вероятность осадков ночью в Могилеве 60-70%, возможна гроза. Днем без существенных осадков. Ветер переменных направлений 4-9 м/с, при грозах порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью по области +13_+18°С, в Могилеве +16_+18°С.

Днем +25_+30°С и +28_+30°С соответственно.

17 июня (среда): переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, восточный 4-9 м/с.

Ночью +15_+20°С, днем +26_+31°С.

По предварительному прогнозу Могилевоблгидромета, во второй половине недели температура воздуха будет достигать местами +32°С днем и +20°С ночью. С пятницы в регион вернутся осадки: на большей территории области дожди, возможны грозы.

18 июня (четверг): переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь днем местами по юго-западу области кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-восточный 4-9, при грозах порывы до 14 м/с.

Ночью +15_+20°С, днем +26_+31°С.

19 июня (пятница): местами кратковременные дожди, грозы.

Ночью +15_+20°С, днем +27_+32°С.

20 июня (суббота): ночью местами, днем на большей части кратковременные дожди. В отдельных районах грозы.

Ночью +15_+20°С; днем +27_+32°С, в отдельных районах +23_+26°С.

21 июня (воскресенье): ночью местами, днем на большей части кратковременные дожди. В отдельных районах грозы.

Ночью +15_+20°С; днем +20_+25°С, в отдельных районах, в основном по югу области, до +29°С.