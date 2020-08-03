Погиб известный бобруйский врач и внештатный корреспондент «БЖ» Василий Котляренко

Трагедия случилась в субботу, 1 августа, на даче Василия Васильевича в деревне Загорье Шкловского района. При тушении пожара в доме спасатели нашли обгоревший труп, им оказался 75-летний Василий Котляренко.

Василий Васильевич родился 17 декабря 1944 года в д. Новокузнечная Лоевского района Гомельской области. В 1949 году вместе с родителями переехал в Могилевскую область, Шкловский район, деревню Загорье. В 1950 году пошел в Загорьевскую общеобразовательную школу, затем учился в Шкловской общеобразовательной школе. После службы в армии, в 1967 году поступил в Одесский медицинский институт, в 1970-м перевелся в Витебский медицинский институт. В Бобруйской поликлинике №1 работает с 1973 года.

Василия Васильевича всегда отличали профессионализм и ответственность за порученное дело. Он заслужил уважение коллектива редакции и всего медицинского сообщества Бобруйска.

Светлая память о замечательном человеке — Василии Васильевиче Котляренко , навсегда останется в сердцах всех, кто его знал, кто рядом работал и кому он оказывал помощь.

Коллектив редакции глубоко скорбит в связи с трагедией и выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего.