Подведены итоги конкурса «Выбор за тобой!»

Сегодня молодежь не только выбирает здоровый образ жизни, но и активно его пропагандирует. Конкурс социальных проектов по профилактике правонарушений и негативных тенденций молодежной среде прошел в городе Бобруйске.

Начальник инспекции по делам несовершеннолетних отдела милиции Первомайского района г. Бобруйска УВД Бобруйского горисполкома подполковник милиции Дмитрий Александрович Цырынский отметил, что инспекция совместно с сектором идеологической работы и по делам молодежи администрации Первомайского района подвели итоги конкурса «Выбор за тобой», который прошел среди учащихся школ и колледжей города. Главной задачей конкурса было сплотить команду единомышленников, придумать сценарий, подобрать действующих лиц среди сверстников и воплотить его в интересный продукт. На конкурс поступило более 30 работ от школьников и учащихся колледжей города, в которых затронуты темы здорового образа жизни, самореализации, соблюдение норм Закона, любви к своему городу и многое другое.

Дипломы победителей получили команда ГУО «Средняя школа №32 г.Бобруйска», «Средняя школа №19 г.Бобруйска», «Бобруйский государственный механико-технологический колледж» за проекты, которые наилучшим образом продемонстрировали приоритетные направления выбора современной молодежи.

Ценность семьи раскрыл проект команды из ГУО «Средняя школа №23 г.Бобруйска». Современные формы профилактики противоправного поведения несовершеннолетних показал проект ГУО «Средняя школа №21 г.Бобруйска».

Любовь к природе отражена в проекте ГУО «Средней школы №27 г. Бобруйска». Данные работы заняли почетное второе место.

Проекты ГУО «Средняя школа №11 г.Бобруйска», ГУО «Средняя школа №16 г.Бобруйска», ГУО «Гимназия №2 г.Бобруйска» заняли третье место, и еще раз подтвердили, что тема профилактики девиантного поведения современной молодежи весьма актуальна на сегодняшний день.

Конкурс социальных проектов по профилактике правонарушений и негативных тенденций в молодежной среде только набирает обороты, и в следующем году он обязательно продолжится.

Принять участие в нем сможет учащаяся и работающая молодежь. Главное – быть активным и не забывать, что правильный выбор всегда за тобой!

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