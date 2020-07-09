Подростки, состоящие на учете в ИДН, помогли в благоустройстве детского сада

В рамках республиканской межведомственной программы «Забота» в Бобруйске прошло мероприятие «Твори добро» по инициативе комиссии по делам несовершеннолетних отдела милиции администрации Первомайского района и ИДН отдела милиции Первомайского района УВД Бобруйского горисполкома.

На территории детского сада №83 почти два десятка юношей и девушек наводили порядок: занимались уборкой, покраской и благоустройством. Это ребята, состоящие на учете в инспекции по делам несовершеннолетних, и учащиеся колледжей им. А.Е. Ларина, строительного и механико-технологического.

– Эта работа объединяет и способствует сближению с ребятами, которые у нас на учете. Подростки могут помочь физически, мы привлекаем их к такой деятельности. Им это только на пользу, – говорит старший инспектор ИДН Ольга Жаринова.

Людмила Любимцева.

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