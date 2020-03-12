Подготовка к весенним полевым работам в сфере АПК на контроле милиции

Мероприятия по профилактике и выявлению правонарушений и преступлений в сфере агропромышленного комплекса в период подготовки и проведения весенне-полевых работ проводят милиционеры области. Как сообщили в УВД облисполкома, ежедневно в хозяйства выбывают территориальные рабочие группы. Проверки проходят в любое время суток.

В рабочие группы вошли представители подразделений по борьбе с экономическими преступлениями, Госавтоинспекции, милиции общественной безопасности и других служб. Оценивается состояние и готовность к работам сельхозтехники, особое внимание уделяется выявлению фактов бесхозяйственности со стороны руководителей и материально ответственных лиц организаций, обоснованности расходования горюче-смазочных материалов. Милиционеры встречаются с руководителями предприятий в сфере АПК, проводят профилактические беседы с теми, кто несет ответственность за хранение товарно-материальных ценностей.

- Сотрудники ГАИ будут проверять наличие отметок о прохождении в установленном порядке гостехосмотра, исправности световых приборов и оборудования транспортных средств и сельскохозяйственных агрегатов световозвращающими элементами, а также оценят физическое состояние водителей и механизаторов, - отметили в УВД облисполкома. – С целью профилактики краж, других преступлений и правонарушений, в том числе мелких хищений и незаконного оборота окрашенного дизтоплива и других, обеспечен контроль за работой сторожевой охраны и эксплуатацией субъектами хозяйствования агропромышленного комплекса транспортных средств.

Проводятся также сверки данных бухгалтерского учета с фактическим наличием сельскохозяйственной и автомобильной техники во всех 168 сельскохозяйственных организациях области. О фактах ненадлежащего хранения сельхозтехники и комплектующих к ней председателям райисполкомов направляется соответствующая информация с предложениями по устранению выявленных недостатков.

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