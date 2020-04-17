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Поддержка тем, кто на передовой – Александр Лукашенко подписал указ о материальном стимулировании работников здравоохранения

belta.by 93 0

Поддержка тем, кто на передовой – Александр Лукашенко подписал указ о материальном стимулировании работников здравоохранения

Президент Беларуси Александр Лукашенко 16 апреля подписал указ «О материальном стимулировании работников здравоохранения». Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Документ предусматривает установление дополнительной ежемесячной надбавки за работу в условиях, связанных с инфекционными заболеваниями. В частности, речь идет о работниках учреждений системы здравоохранения, которые оказывают медицинскую помощь пациентам с инфекциями, а также тем, кто работает в условиях, связанных с инфекциями.

По поручению главы государства документ был разработан Советом Министров. Александр Лукашенко предлагаемые подходы поддержал, поручив правительству осуществить соответствующие выплаты.

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