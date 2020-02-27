Поддержат и помогут детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей

Гарантии по социальной защите детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Согласно Закону Республики Беларусь «О правах ребенка», защита государством и обществом детства является важнейшей политической, социальной и экономической задачей.

Основные гарантии государственной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, закреплены в Законе «О гарантиях по социальной защите детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

Законом предусмотрены гарантии по социальной защите лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, то есть граждан в возрасте от 18 до 23 лет, имевших к моменту достижения ими возраста 18 лет статус детей-сирот или детей, оставшихся без попечения родителей.

Куда можно обратиться по вопросу обеспечения жильем данной категории лиц? Какие льготы у сироты при поступлении в ВУЗы? Каков порядок оказания и условия предоставления государственной адресной социальной помощи для лиц из числа детей-сирот?

Вы можете обращаться по вопросам:

- обеспечения жильем, распределения социального и коммерческого жилья – в Бобруйский городской исполнительный комитет: площадь Ленина, д.1, каб. 601; тел.: 71-65-08

- оказания содействия в трудоустройстве - в управление по труду, занятости и социальной защите Бобруйского горисполкома по адресу: ул.Гоголя, д.7; тел.: 72-03-94; 73-48-63

- порядка оказания и условиях предоставления государственной адресной социальной помощи - в управление социальной защиты администрации Ленинского района: ул.Советская, д.78, каб. 116; тел. 71-75-13

- льгот, прав и гарантий для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, психологической помощью – в ГУО «Социально-педагогический центр Ленинского района г. Бобруйска»: ул.Советская, д.78, каб.201; тел.: 76-58-89

- разъяснения о порядке пользования жилыми помещениями в общежитиях городской коммунальной собственности – в УКППЖКХ «Бобруйскжилкомхоз»: ул.Социалистическая, д.46/54, тел.: 70-76-40

- по вопросам социальной помощи и поддержки (услуга сопровождаемого проживания, оказание гуманитарной, юридической, психологической помощи) - в «Территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района г.Бобруйска»: ул. К.Либкнехта, д.58, кабинет №204, тел.: 72-83-69.