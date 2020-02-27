Подарить любовь и счастье. Если захотели усыновить ребенка, куда обращаться в первую очередь?

Дом становится теплым, когда в нем есть радость, любовь и дети. К сожалению, не у всех супругов могут быть свои ребятишки, а некоторые малыши с самого рождения лишены материнского тепла и заботы, но каждый из них мечтает о маме и папе... В обществе придумали выход из таких жизненных ситуаций – усыновление, опекунская и приемная семья. В Бобруйске немало деток обрели возможность расти в окружении близких людей и любящих родителей. Как подарить счастье ребенку и себе, узнаем у заведующего отделом поддержки семей, принявших на воспитание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, социально-педагогического центра администрации Ленинского района Майи Горбачевской.

– Давайте вначале поговорим об усыновлении (или удочерении) и разберемся, что вкладывается в это понятие?

– Усыновление – принятие кандидатами в усыновители ребенка на воспитание. Слово «усыновление» звучит только в юридических документах. После судебного решения все права и обязанности усыновителей и усыновленного становятся такими же, как у родных родителей и детей. Ребенок в семье имеет те же имущественные, жилищные, наследственные права, что и биологический. А родители должны быть готовы воспитывать и любить СВОЕГО сына (или дочку), заботиться и вкладывать в него душу.

– Если захотели усыновить мальчика или девочку, куда обращаться в первую очередь?

– В отдел по образованию администрации своего района, где расскажут, какой перечень документов необходимо подавать. Кандидаты в усыновители должны быть трудоспособными, не иметь жилищных, правовых и медицинских противопоказаний. Они собирают стандартный пакет документов (характеристики с места работы, паспортные данные, справки с места жительства). Нужно также пройти медицинское обследование. На врачебно-консультационной комиссии врач ставит заключение, что не имеется заболеваний, которые могут препятствовать усыновлению.

Собрав пакет документов, кандидаты снова приходят в отдел по образованию и пишут заявление, так как это административная процедура. Потом начинаем работать мы: делаем запросы в пять инстанций. Пока собираем документы и проверяем информацию о кандидатах, психолог с ними проводит комплексную работу. Они проходят психологическую подготовку, тесты,

обучающие занятия, диагностику, и специалист делает заключение об эмоциональной устойчивости.

В течение месяца со дня подачи заявления необходимые документы должны быть готовы. Далее мы выдаем весь пакет на руки кандидатам, и они обращаются в Могилев, где их ставят на учет в общую очередь. Как только подбирают ребенка, организуют встречу, общение. Если все устраивает, семья его усыновляет.

Я работаю в отделе с 2015 года и могу сказать, что все кандидаты, которые были поставлены на учет, успешно усыновили детей. Сейчас в Ленинском районе 76 родителей, которые воспитывают 84 усыновленных ребят (до 16 лет).

– Ребенка можно подбирать по всей Беларуси?

– Да. У нас общая республиканская база. Будущие родители указывают желаемые параметры (пол, возраст, черты характера, внешние признаки). Как правило, среди главных критериев у кандидатов пожелание, чтобы не было плохой наследственности (то есть употребления алкоголя или наркотических веществ у биологических родителей). Усыновителям предоставляется полная информация о ребенке.

– Усыновлять могут только суп­ружеские пары?

– Нет. Усыновителями могут быть как пары, состоящие в браке, так и одинокие люди. Мама, например, тоже вполне может усыновить ребенка, если готова воспитывать его одна.

– Портрет усыновителей: семьи с детьми или бездетные пары?

– В основном бездетные пары. Есть супруги, которые усыновляют или удочеряют по два ребенка. Причем даже не братьев или сестер.

– Возраст усыновителя учитывается?

– Разница в возрасте между усыновителем и ребенком не должна быть больше 45 и меньше 16 лет. В редких случаях по ходатайству мы можем поспособствовать, если разница в возрасте чуточку больше. Но вообще такие рамки установлены, чтобы человек успел вырастить ребенка и «поставить на ноги».

– Какого возраста ребят больше хотят усыновить?

– Конечно, приоритет отдают детям до 3 лет. Но есть пары, которые, может, и хотели бы крошечку усыновить, но возрастной предел уже не позволяет.

– Мнение ребенка спрашивают?

– Да, когда ему исполняется 10 лет. В этом возрасте ребенок пишет свое согласие. Это касается и опеки. Естественно, специалисты проводят с детьми предварительную работу. Если видно, что контакта с будущими родителями нет, конечно, никто заставлять не будет. Но по опыту могу сказать, что дети все равно в каждом взрослом ищут родителя, все хотят любящих маму и папу.

– Проводятся ли сопровождение, контроль семьи усыновителей?

– Как только происходит усыновление, семья в отделе по образованию пишет заявление на выдачу государственного денежного пособия, которое выплачивается на ребенка до 16 лет. Специалисты отдела автоматически ставят на учет и контролируют семью усыновителей три года. Посещаем как минимум раз в год и по мере необходимости. Составляются акты обследования, которые посылаем в национальный центр усыновления. Мы проверяем семью с позиции наблюдения: просто пришла тетя в гости поговорить, чтобы у ребенка не возникло никакого подозрения, чтобы ни в коем случае не сказать лишнего. Первое время бываем, когда ребенок дома: посмотреть адаптацию, как он себя в семье чувствует.

– Если видите, что ребенку плохо, его могут вернуть в детский дом?

– У нас не было отстранений по факту ненадлежащего исполнения обязанностей. Но случалось, что родители изъявляли желание сделать отмену усыновления. Это очень редкие случаи. Связаны они, как правило, с тем, что наследственность дает о себе знать, особенно в подростковом возрасте. Ребенок тогда снова приобретает статус оставшегося без попечения родителей, возвращается в приют, или ему подбирают приемную семью. В моей практике был единственный такой случай отказа, но бабушка и дедушка усыновленного подростка решили оформить опеку.

– Предусмотрена ли ответственность за раскрытие тайны усыновления?

– Конечно. В суде сразу оговаривается этот вопрос. Все представители информируются, что в случае разглашения их могут привлечь к уголовной ответственности. Однако, как говорится, на чужой роток не накинешь платок. Бывает, «доб­рожелатели» из соседей или знакомых рассказывают ребенку, что у него неродная семья.

стественно, это стрессовая ситуация. В любом случае мы предупреждаем родителей, чтобы были к этому готовы. Психологи объясняют, как правильно ответить ребенку, чтобы в такой ситуации была правильная реакция. Ведь от того, что скажут родители, как они отреагируют и себя поведут, многое зависит в будущих отношениях.

– Когда ребенок становится взрослым и знает, что был усыновлен, он может получить информацию о биологических родителях?

– Как только ему исполняется 18, он может обратиться за информацией в отдел по образованию. Если такие сведения у нас есть, мы их предоставим по его желанию.

– А теперь, Майя Леонидовна, расскажите, кто может стать опекуном и какого ребенка берут под опеку?

– Опекуном может стать любой гражданин Республики Беларусь. Это не обязательно должен быть родственник ребенка. Опеке подлежат дети-сироты (когда родители умерли) и дети, оставшиеся без попечения родителей (лишение родительских прав; отобрание ребенка из семьи; заболевания родителей, препятствующие воспитанию). По тенденции последнего времени берут опеку родственники (таких семей более 90 процентов). Если посторонние люди хотят быть опекунами, они приходят в отдел по образованию, и мы готовим необходимый пакет документов. Если вопросов нет, даем направление для знакомства с детьми. У нас в городе – в социальный приют и детский дом, где живут ребята старше трех лет. В случае, если хотят взять под опеку с последующим усыновлением малыша младше трех лет, направляем в Могилев, и им подбирают деток.

– Какие права и обязанности у опекуна?

– Опекун, взяв ребенка на воспитание, представляет его законные права. Отстаивает его интересы во всех ситуациях: в школе, поликлинике, в жилищных вопросах. Опекун получает денежное пособие на содержание воспитанника и обязан ежеквартально приносить отчеты с чеками о потраченных суммах на крупные покупки для ребенка.

– Учитываются ли жилищные условия кандидата в опекуны или усыновители?

– Да. Не обязательно у кандидата должно быть жилье в собственности. Можно и съемное, но официально оформленное с договором найма. Стараемся, чтобы, согласно законодательству, приходилось не менее 15 квадратных метров на проживающего. Естественно, если стоит вопрос об установлении опеки внука, к примеру, могут пойти на уступки бабушке, чтобы ребенок все-таки остался в семье и не наносить ему психологическую травму. Мы всегда за то, чтобы дети уходили на опеку, а не в детский дом.

– А сколько детей может взять опекун?

– По законодательству ограничений нет. Это также зависит от квадратных метров жилплощади. Мы смотрим на условия, возможности семьи. Но все индивидуально. Если под опекунство хотят взять всех детей из многодетной семьи, естественно, мы рассматриваем воп­рос так, чтобы не разлучать братьев и сестер. В Ленинском районе сейчас 111 опекунских семей, где воспитываются 134 ребенка.

– Опекунские семьи тоже контролирует отдел по образованию?

– Конечно, мы мониторим условия, обследуем два раза в год и по мере необходимости, если поступает запрос. Смотрим характеристики на опекунскую семью и ребенка, нам предоставляется табель успеваемости. Основная доля ответственности все-таки лежит на учреждениях образования, в которых детей видят каждый день, наблюдают их эмоционально-психологическое сос­тояние.

Маргарита Бушуева.