Под знаком Великой Победы. Сотрудники Бобруйского отдела Департамента охраны возложили цветы и венки к братской могиле в деревне Величково

75 мирных лет - заслуга поколения Победителей, которые прошли сквозь горнило безжалостной и кровопролитной войны. Салютующее Победе небо смогли увидеть, к сожалению, не все. 316 героев и жертв войны нашли упокоение в братской могиле в деревне Величково Бобруйского района. Отдать дань памяти людям, чью жизнь оборвала Великая Отечественная, пришли начальник Бобруйского отдела Департамента охраны Сергей Борисевич, заместитель начальника Владимир Грищенко, инспектор группы кадров Тарас Морозов. От всего коллектива Бобруйского отдела они возложили цветы и венки к подножию памятника и почтили героев минутой молчания.

Фото предоставлены Бобруйским ОДО