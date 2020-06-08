0
0

Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Происшествия

Под Бобруйском мотоциклист столкнулся с полуприцепом. 20-летний водитель погиб

115 0

Под Бобруйском мотоциклист столкнулся с полуприцепом. 20-летний водитель погиб

5 июня в 15 часов 45 минут вблизи деревни Брожка Бобруйского района, на 15-ом километре автодороги Бобруйск–Мозырь, 20-летний житель Калинковичей, управляя мотоциклом Honda VT700C, проявил невнимательность и совершил столкновение с автомобилем MAN (в составе с полуприцепом), который совершал разворот на кольцевой развязке.

В результате ДТП водитель мотоцикла получил серьезные травмы, с которыми был доставлен в реанимационное отделение больницы, где спустя несколько часов скончался.

Следует отметить, что права управления мотоциклом молодой человек не имел. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости