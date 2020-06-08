Под Бобруйском мотоциклист столкнулся с полуприцепом. 20-летний водитель погиб
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5 июня в 15 часов 45 минут вблизи деревни Брожка Бобруйского района, на 15-ом километре автодороги Бобруйск–Мозырь, 20-летний житель Калинковичей, управляя мотоциклом Honda VT700C, проявил невнимательность и совершил столкновение с автомобилем MAN (в составе с полуприцепом), который совершал разворот на кольцевой развязке.
В результате ДТП водитель мотоцикла получил серьезные травмы, с которыми был доставлен в реанимационное отделение больницы, где спустя несколько часов скончался.
Следует отметить, что права управления мотоциклом молодой человек не имел. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.
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