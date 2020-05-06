Почти 7 тысяч браков и 4 тысячи разводов – семейная статистика Могилевской области

В Могилевской области в 2019 году в заключено 6957 браков, сообщили в Главном статуправлении региона. По сравнению с предыдущим годом число браков увеличилось на 143 (на 2,1%). К сожалению, количество разводов тоже выросло. Если в 2018-ом – расторгли брак 3827 семей, в 2019-ом – 4054.

Впервые зарегистрировали брак 4746 мужчин и 4472 женщины, повторно – более 2,2 тысячи мужчин и почти 2,5 тысячи женщин. Браки в основном заключаются между гражданами нашей страны.

- Так, в 2019 году на долю браков, где жених и невеста являлись гражданами Республики Беларусь, приходилось 94%, где один из вступающих в брак был иностранным гражданином – 5,9%, - рассказали специалисты отдела демографической статистики и переписи населения Главного статуправления Могилевской области. - В основном, среди браков оформленных с иностранными гражданами, наши женихи и невесты вступали в брачный союз с гражданами из стран СНГ – 305 браков (почти 75% от всех брачных союзов с иностранцами).

С каждым годом возраст вступления в брак граждан нашей области увеличивается. В прошлом году средний возраст вступления в первый брак у женщин составил 26 лет, у мужчин – 28,4 года. За последние 10 лет данный показатель увеличился на 1,6 и 1,8 года соответственно.

- Стоит отметить, что количество брачных союзов среди граждан старших возрастных групп (60 лет и более) с каждым годом увеличивается, - продолжают собеседники. - В прошлом году этой возрастной категорией заключено 111 браков (в 2010-ом – 69).