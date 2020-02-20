Почти 7,3 млн белорусов живут в городах

Городское население Беларуси составляет почти 7,3 млн человек, или 77,5%. Об этом сообщила сегодня председатель Национального статистического комитета Инна Медведева.

"В городе проживают 7 299 989 человек. Сельское население составляет 2 113 457 человек, или 22,5%", - привела цифры Инна Медведева.

Если говорить о соотношении мужчин и женщин, то оно сложилось 46,2% и 53,8%.

Перепись населения в Беларуси проходила с 4 по 30 октября 2019 года под лозунгом "Взгляд на настоящее - шаг в будущее". На первом этапе можно было заполнить опросные листы самостоятельно по интернету, на стационарном участке или даже на своем рабочем месте (по заявке организации на работу мобильных участков). Возможность самостоятельно заполнить опросники в интернете использовали около 2 млн 24 тыс. человек. По домашним адресам переписчики совершали обходы с 21 октября. В течение всего периода работали около 650 стационарных участков.