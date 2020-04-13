Почти 68 тыс. тестов на коронавирус проведено в Беларуси

В Беларуси по состоянию на 13 апреля проведено почти 68 тыс. тестов на коронавирусную инфекцию. Задействованы ресурсы 17 лабораторий.

Зарегистрировано 2919 человек с наличием коронавирусной инфекции. У большей части пациентов заболевание протекает в легкой или средней форме, 55 нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких. После лечения выздоровели и выписаны 203 человека.

Умерли 29 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.