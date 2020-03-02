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Экономика

Почти 200 тонн условного топлива сэкономили за январь на заводе массовых шин в Бобруйске

MogilevNews 87 0

Почти 200 тонн условного топлива сэкономили за январь на заводе массовых шин в Бобруйске

Свыше 199 тонн условного топлива только за январь сэкономили за счет внедрения энергосберегающих мероприятий на заводе массовых шин бобруйского ОАО «Белшина».

Как сообщили на предприятии, там провели реорганизацию производства, в результате которой исключено из работы устаревшее оборудование и увеличена загрузка нового, что позволило снизить затраты электроэнергии. В технологических цехах заменены на светодиодные 2552 лампы и 276 светильников.

Показатель по энергосбережению  в январе заводчане значительно перевыполнили: при плане минус 5,4% он составил минус 6,1%. Работа в этом направлении продолжается – на подходе еще несколько энергосберегающих мероприятий.

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