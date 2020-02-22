Почти 10 тысяч жителей Могилевской области сдавали в аренду квартиры и иные помещения в 2019 году

1 662,9 тыс. рублей подоходного налога в фиксированных суммах уплатили в бюджет жители Могилевской области, получающие доходы от сдачи другим гражданам в аренду (субаренду), наем (поднаем) жилых и (или) нежилых помещений, за 2019 год. Об этом сообщили в пресс-центре инспекции МНС Республики Беларусь по Могилевской области

По сравнению с прошлым годом поступления в бюджет увеличились на 99 тыс. рублей.

Всего на учете в инспекциях Могилевщины состоит 9 886 таких граждан, что на 574 человека больше, чем в прошлом году. Наибольшее количество плательщиков состоит в инспекциях по г.Бобруйску – 2 574 человека или 26% от общего количества, Ленинскому району г.Могилева – 2 361 (23,9%), Октябрьскому району г.Могилева – 1 635 (16,5%).