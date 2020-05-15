Почетный гражданин, спортсмен, тренер Борис Бирюков

В ближайшую субботу, 16 мая, в нашей стране будет отмечаться День работников физической культуры и спорта. В канун праздника мы встретились и побеседовали с заслуженным тренером Беларуси (1986 г.) и СССР (1988 г.), тренером по гребле на байдарках и каноэ специализированной детско-­юношеской школы олимпийского резерва, Почетным гражданином Бобруйска Борисом Бирюковым.

– Родился я в деревне Новая Рудня Ельского района Гомельской области, – начал рассказ о себе Борис Григорьевич. – Отец у меня был военным, там и проходил службу. Там и мать мою встретил. В этой деревне и родилась наша семья. Потом мы переехали в Германию, я пошел в школу…

– Где любимым уроком наверняка была физкультура?

– Верно, я был очень подвижным ребенком, любил мяч погонять. А когда в 1959 году отца перевели в Бобруйск, наша семья жила в районе санатория имени В.И. Ленина, на берегу Березины. Я тогда влюбился в реку – мы с пацанами рыбачили, купались… А однажды нас заметил Сергей Кузьмич Герасимович (которого сегодня по достоинству называют основателем гребли в Бобруйске) и позвал заниматься этим видом спорта. Это был 1962 год, по-моему.

– А первые соревнования помните?

– Это были достаточно серьезные соревнования, ведь в то время гребля не так сильно была развита в республике, как сейчас. Выступая за общество «Красное знамя», мы представляли Могилевскую область на «республике». Помню, в каноэ-двойке мы тогда призовые места взяли. Потом были победителями на республиканской спартакиаде школьников.

– Борис Григорьевич, как и когда на тренерскую работу перешли?

– После окончания средней школы №1 я поступил на факультет физвоспитания Гомельского государственного университета. Окончив его в 1970 году, вернулся в Бобруйск и первое время работал учителем физкультуры в 27-й школе. Затем была служба в армии, еще немного поработал учителем и затем перешел на тренерскую работу. Вообще в системе физической культуры и спорта города я работаю с 1971 года, с 1978-го – тренер Бобруйской СДЮШОР. В 1985-2002 годах был старшим тренером республиканской школы высшего спортивного мастерства по водным видам спорта. В эти же годы – тренер сборной команды Беларуси (1978-1982, 1989-1995), сборной команды СССР (1983-1988).

Наша справка: в 2008 году постановлением исполкома Национального олимпийского комитета Республики Беларусь Борис Бирюков награжден медалью «За выдающиеся заслуги». Еще одна награда в честь 60-летнего юбилея – Почетная грамота Могилевского областного комитета Белорусского профсоюза работников государственных и других учреждений. За время работы подготовил трех заслуженных мастеров спорта – Виктора Ренейского, Анатолия Ренейского и Андрея Беляева, которые неоднократно становились чемпионами и призерами чемпионатов мира и Европы, семь мастеров спорта международного класса и более двадцати мастеров спорта Республики Беларусь. Виктор Ренейский на Олимпийских играх 1988 года в Сеуле завоевал две золотые медали, десятикратный чемпион мира и Европы в период с 1988 по 1991 год. Евгений Гребеневич на X Спартакиаде народов СССР в 1991 году завоевал серебряную медаль, Анатолий Ренейский – «серебро» на Олимпийских играх в Атланте в 1996 году.

– В июне 2017 года Вам было присвоено звание «Почетный гражданин города Бобруйска»…

– Это очень приятное событие в жизни – быть в числе почетных и заслуженных людей города. Считаю, это и есть оценка моего многолетнего труда. В то же время звание накладывает и ответственность – продолжать плодотворно трудиться на благо города, страны, белорусского спорта. Что я и делаю.

– Борис Григорьевич, на Ваш взгляд, отличается ли нынешняя молодежь от парней и девушек советских времен?

– Во все времена были дети хорошие и не очень. Но хороших всегда больше! Так же и в спорте. Единственное – спортсмены того поколения не получали таких больших привилегий, зарплат, все было на энтузиазме, патриотизме. За это следует отдать должное спортсменам прош­лых поколений.

– Наш город во все времена славился спортсменами и их рекордами не только в стране, но и на международной арене…

– Совершенно верно. И сегодня, в канун нашего профессионального праздника, я поздравляю коллег, ветеранов физкультуры и спорта, действующих спортсменов и тренеров, всех, кто не безразличен к здоровому образу жизни!

Александр Анташкевич.

Фото автора.