Почетного звания «Человек года Могилевщины» удостоены 15 представителей региона. В их числе 5 бобруйчан

Победителей ежегодного областного конкурса по присвоению почетного звания «Человек года Могилевщины» по итогам 2019 года определили в регионе. Об этом сообщили в главном управлении идеологической работы и по делам молодежи облисполкома.

Почетного звания удостоены 15 жителей Приднепровского края: руководители предприятий, организаций, работники социальной сферы и те, кто добился высоких результатов в профессиональной и общественной деятельности. В качестве кандидатов в конкурсе участвовало около 30 человек в трех номинациях.

В числе лучших в производственной деятельности отмечен директор частного производственно-торгового унитарного предприятия «Стальная линия» Владимир Скоблик. В должности - с мая 2003 года. Организация является одной из бюджетообразующих в Могилевском районе. В 2019 году «Стальная линия» стала победителем республиканского конкурса «Выбор года». Кроме Владимира Скоблика почетного звания в этой номинации удостоены еще пять человек.

Победителями в категории «Непроизводственная сфера» стали шесть человек. Среди лучших - мастер спорта Республики Беларусь по женской вольной борьбе, спортсмен-инструктор национальной команды Министерства спорта и туризма Ирина Курочкина. В прошлом году она стала чемпионкой Беларуси, победителем международного турнира Гран-при по вольной борьбе на призы Александра Медведя, чемпионкой II Европейских игр в Минске, бронзовым призером чемпионата мира, завоевала лицензию на участие в летних Олимпийских играх 2020 года в Токио. Высокого звания удостоена и Вероника Винель - директор Могилевского областного театра драмы и комедии имени В.И. Дунина-Марцинкевича (Бобруйск). В должности директора - с 2007 года. Под ее руководством с 2009 года возобновлен республиканский фестиваль национальной драматургии имени В.И. Дунина-Марцинкевича. В прошлом году спектакль «Сиртаки» был награжден в номинации «Лучшая сценография». Особое достижение театра - участие в V Республиканском конкурсе театрального искусства «Национальная театральная премия» в 2018 году. Спектакль «Точки на временной оси» стал лауреатом в номинациях «Лучший спектакль по пьесе современного белорусского автора» и «Лучшая сценография».

Одним из победителей в номинации «Общественно-политическая деятельность» стал главный редактор дирекции телевидения республиканского унитарного предприятия радиотелецентра «Телерадиокомпания «Могилев» Андрей Скоробогатов. В должности главного редактора - с ноября 2010 года. В прошлом году принимал активное участие в освещении подготовки и ходе выборов депутатов Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва. Он обеспечил запись кандидатов и лично провел дебаты во всех 13-ти избирательных округах. Андрей Скоробогатов - ведущий проекта «4 студия», который позволил многим творческим людям Могилевской области продемонстрировать свое мастерство большому числу зрителей. Он является соавтором и ведущим традиционного благотворительного телевизионного марафона «Согреем детские сердца». В прошлом году за 6 часов прямого эфира в студии телеканала «Беларусь 4 «Могилев» побывало около 100 человек, на благотворительные цели и счет детского фонда было собрано около Br54 тыс. Андрей Скоробогатов - первый журналист СМИ Могилевской области, награжденный нагрудным знаком «Отличник телевидения и радио».

Специальная премия Могилевского облисполкома присуждается с 2000 года с целью пропаганды инновационных идей, передового опыта и признания достижений в производственной, творческой и общественной деятельности.

Победители ежегодного областного конкурса

по присвоению почетного звания «Человек года Могилевщины»

по итогам 2019 года

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1. СКОБЛИК ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ, директор частного производственно-торгового унитарного предприятия «Стальная линия», Могилевский район;

2. ЛАЗАРЕВИЧ НАДЕЖДА АНАТОЛЬЕВНА, генеральный директор открытого акционерного общества «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш»;

3. БЕЛЫЙ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, директор открытого акционерного общества «Максимовичи-Агро», Кличевского района;

4. ПИВАНКОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ, директор открытого акционерного общества «Мстиславльлён»;

5. БОРИСЕНКО ДМИТРИЙ ПЕТРОВИЧ, главный инженер ОАО «Строительный трест № 12» Управляющая компания Холдинга «СТРОЙТРЕСТ-ХОЛДИНГ»;

6. ТИМОШЕНКО ВАЛЕРИЙ ДМИТРИЕВИЧ, директор Могилевского городского коммунального унитарного предприятия «Горводоканал».

НЕПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СФЕРА

1. СИНЬКЕВИЧ ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА, заведующий отделением дневного пребывания для инвалидов учреждения «Территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района г.Бобруйска;

2. КУРОЧКИНА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА, мастер спорта Республики Беларусь международного класса по борьбе вольной (женской), спортсмен-инструктор национальной команды Министерства спорта и туризма Республики Беларусь;

3. ВИНЕЛЬ ВЕРОНИКА АЛЕКСАНДРОВНА, директор учреждения культуры «Могилевский областной театр драмы и комедии им. В.И.Дунина-Марцинкевича (г.Бобруйск)»;

4. СИЛКИНА ЕЛЕНА ИВАНОВНА, учитель русского языка и литературы государственного учреждения образования «Средняя школа № 2 г.Белыничи»;

5. ПРИМАЧЁК АНАТОЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ, заместитель начальника управления уголовного розыска управления внутренних дел Могилевского областного исполнительного комитета;

6. ТОЧИЛО СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, врач-анестезиолог-реаниматолог отделения анестезиологии и реанимации учреждения здравоохранения «Могилевская областная больница», кандидат медицинских наук.

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1. СКОРОБОГАТОВ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, главный редактор дирекции телевидения республиканского унитарного предприятия радиотелецентра «Телерадиокомпания «Могилев»;

2. РАТУШНЫЙ АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕВИЧ, начальник Осиповичского гарнизона, командир войсковой части 12147, гвардии полковник;

3. ВЕЙГО ГЕННАДИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ, настоятель прихода Георгиевского храма г.Бобруйска, руководитель отдела Бобруйской епархии.

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