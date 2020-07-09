Победа – хороший повод для статьи. О ведущем фотокорреспонденте «БЖ» Александре Анташкевиче

Недавно отмечался Международный день спортивного журналиста. Мы не могли остаться в стороне от этого профессионального праздника и решили рассказать о человеке, который посвящает этой сфере не только трудовые будни, но и выходные.

Ведущий фотокорреспондент «БЖ» Александр Анташкевич обожает делать снимки на разных спортивных мероприятиях, «потому что это динамика и эмоции. Казалось бы, в статичных видах (шашки, шахматы) через объектив фотоаппарата даже у юных спортсменов можно увидеть неповторимые переживания. Снимки получаются классные!» Неудивительно, что он ведет в нашей газете рубрику «Спорт».

Стоит, пожалуй, начать с того, что сам Александр Сергеевич всю жизнь дружит со спортом. В школе занимался легкой атлетикой – метал копье, занимал призовые места на районных соревнованиях. Потом увлекся баскетболом (конечно, при его росте это вполне логично). В вузе его захватил гандбол, выступал с командой за факультет. С давних времен по сей день занимается уличной гимнастикой (в свои 51 раз восемь на перекладине подтянется, подъем с переворотом сделает). Раньше с сыном каждый вечер «зависали» на дворовых турниках. По-прежнему любит прокатиться на велосипеде, поплавать в бассейне, «нарезать» пару десятков кругов на катке «Бобруйск-Арены».

Но приоритетным всегда был футбол. В студенчестве Саша был ярым фанатом «Динамо» (Минск). «Болезнь» за команду-фаворита имела и словесное выражение в виде кричалки: «Динамо» – это сила, «Динамо» – это класс, «Динамо» – это школа советского футбола». С друзьями из общежития сделали из простыни динамовский флаг и брали его на все матчи любимой команды, которые проходили на столичном стадионе. Кстати, эта реликвия до сих пор жива и хранится у мамы моего коллеги в Глуске.

С 2000-го, когда приехал в Бобруйск, Александр стал болельщиком «Белшины». Сейчас получает аккредитацию на освещение всех матчей сезона, в которых принимает участие бобруйская команда, общается с пресс-службой футбольного клуба, иногда за информацией обращается в пресс-службы других клубов, катается по стране на выездные встречи.

В школьные годы с удовольствием парень наблюдал и за успехами сборной СССР по хоккею. Особенно любил турниры на призы газеты «Известия». Для читателей печатное издание организовывало конкурсы. В одном юный любитель спорта решил участвовать. Нужно было угадать, как распределятся призовые места, кто сыграет в финале, какая команда и с каким счетом станет победителем. Не поверите, но юноша угадал все, кроме счета финальной игры, где ошибся на одно очко. Увы, ни клюшку с автографом игрока сборной, ни шайбу он не получил.

Сегодня под пристальным вниманием журналиста «со спортивным уклоном» рост и развитие местного хоккейного клуба «Бобруйск». От острого «взора» его фотокамеры не ускользнет ни одно проявление радости или огорчения, ни одна забитая или пропущенная шайба, ни одно «выяснение» (а в хоккее это довольно частое явление) представителей противоборствующих сторон.

20 лет назад началась работа Анташкевича в «БЖ» фотокором. Доводилось (как, собственно, и сейчас) всесторонне освещать жизнь города, в том числе и спортивную. Со временем получилось, что стал писать на эту тему. Познакомился со многими спортсменами, тренерами.

«Общение с атлетами, – делится Александр Сергеевич, – приносит радость. Хочу отметить: хотя это звезды, прославляющие город, страну, говорить с ними легко и просто – никакой звезднос­ти не ощущаешь».

А пообщаться получилось с четырехкратной олимпийской чемпионкой Дарьей Домрачевой, брать интервью доводилось у «Золотой рыбки Беларуси» (так ее окрестили Сашины коллеги – спортивные журналисты) Александры Герасимени, знаменитых на весь мир бобруйчан Александра и Андрея Богдановичей, Игоря Бокого, Дарьи Наумовой, Ирины Курочкиной, Ванессы Колодинской…

Кстати, в августе 2012-го Анташкевич в составе делегации ездил в Нацио­нальный аэропорт Минск встречать серебряных призеров XXX Олимпийских игр в Лондоне каноистов Богдановичей. Удивлением стало наличие лишь одного брата – Андрея. Оказалось, Александр по просьбе жены отправился в английской столице за духами и… опоздал на самолет.

Гордость фотокора вызывает, что не самому крупному городу страны доверяют организацию и проведение серьезных соревнований: молодежного и юниорского чемпионатов мира по хоккею, первенства Европы по волейболу, чемпионата мира по панкратиону, Кубка Европы по пляжному волейболу...

Из наиболее впечатляющих и зрелищных мероприятий, которые освещал, Александр Сергеевич назвал эстафету «Пламя мира» II Европейских игр в Бобруйске, авто- и мотокроссы («эмоции, скорость, клубы пыли, из которых буквально вылетает автомобиль или мотоцикл»), соревнования по мотоболу, тренировку сборной Вооруженных Сил Республики Беларусь по парашютному спорту.

Но одни соревнования запомнились особенно. Это были М-1 (бои без правил) в Ледовом дворце. Когда корреспондент находился у ринга, снимая очередное сражение, один боец ударил другого, и тот вылетел на канаты ринга, за которыми как раз стоял журналист со своей неизменной спутницей фотокамерой, которая срикошетила ему в глаз. Оказывается, бывают и в нашей профессии «производственные» травмы.

И напоследок. Всем спортсменам Александр Анташкевич желает побед и медалей, ведь это отличный повод для интересной статьи или захватывающего репортажа. А к ним «долгожитель» «БЖ» всегда готов!

Ольга Хотько.