По состоянию на утро 24 марта случаев COVID-19 в Могилевской области не выявлено

- Из 186 туристов, прилетевших вчера, 65 – жителей Могилевщины, - рассказала Алла Булай. – По прилету у всех туристов измерялась температура, они прошли анкетирование, получили памятки по самоизоляции, которой они подлежат на протяжении ближайших 14 дней. 24 марта в Могилев прибывает еще партия туристов. Их встреча будет проходить по аналогичному алгоритму. Мы в очередной раз обращаемся ко всем гражданам, прибывающим из стран, где был зарегистрирован коронавирус – будьте дисциплинированы, соблюдайте все рекомендации по самоизоляции, от этого зависит ваше здоровье и эпидблагополучие жителей нашей области и страны.

В случае самоизоляции необходимо:

- оставаться дома в течение 14 дней. Не следует посещать место работы/учебы, а также места массового пребывания людей (магазины, кафе, торговые центры и другие);

- обеспечить доставку продуктов, предметов первой необходимости, исключая непосредственный контакт с лицом, доставившим необходимое, расчет целесообразно производить с использованием банковской карты, а не наличных денег;

- максимально ограничить любые контакты, в том числе с членами семьи, проживающими с Вами в одной квартире: разместиться в отдельной комнате, в случае отсутствия отдельной комнаты – обеспечить расстояние не менее 1,5 м от других членов семьи;

- мыть руки с мылом тщательно и не менее 20 секунд, не забывая про области между пальцами, вокруг ногтей, кутикулы и большого пальца. Можно использовать антисептик для обработки рук.

- как можно чаще проветривать помещение, где Вы находитесь, проводить влажную уборку в помещении, уделяя особое внимание обработке дверных ручек, предметов мебели, телефонных аппаратов, пультов управления, компьютерных клавиатур, мышек и других гаджетов, санитарно-технического оборудования и других предметов.

- использовать одноразовые носовые платки или салфетки с последующей утилизацией в закрытый мусорный контейнер или пластиковый пакет.

При наличии крайней необходимости выхода из квартиры (например, удаление мусора) – используйте медицинскую маску. Контакты с пожилыми людьми (60 лет и старше), лицами с хроническими заболеваниями сердца, легких, сахарным диабетом и др должны быть минимизированы (исключены).

Если вы в квартире не один:

- у вас должны быть отдельные полотенца, отдельное постельное белье, отдельная посуда;

при необходимости передачи предметов (посуды, одежды и т.п.) членам семьи, исключите непосредственный контакт;

- стирку белья осуществляйте отдельно от других членов семьи;

- при перемещении по квартире – используйте медицинскую маску, касайтесь поверхностей (дверных ручек, механизмов санитарно-технического оборудования и других) с использованием одноразовой салфетки.

При ухудшении самочувствия (повышении температуры тела, появления кашля, одышки, общего недомогания) вызывайте бригаду скорой медицинской помощи по телефону 103. Обязательно сообщите диспетчеру, что прибыли из эпидемически неблагополучной страны по инфекции COVID-19 и дату прибытия (или находились в контакте с пациентом с коронавирусной инфекцией).