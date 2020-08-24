По 2-му переулку Слуцкому горел блок хозпостроек
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Утром 20 августа в 5.57 бобруйским спасателям на линию «101» поступило сообщение о пожаре по 2-му переулку Слуцкому в городе Бобруйске. О случившемся сообщил сосед. По прибытии к месту вызова подразделений МЧС происходил выход дыма из-под кровли блока хозяйственных построек, хозяин находился на месте. Блок хозяйственных построек 6,5х20 м из силикатных блоков, электрифицирован. В результате пожара уничтожена кровля по всей площади, повреждено перекрытие по всей площади. Работниками МЧС спасён дом, находящийся на расстоянии 8 метров от места пожара. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
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