По 2-му переулку Слуцкому горел блок хозпостроек

Утром 20 августа в 5.57 бобруйским спасателям на линию «101» поступило сообщение о пожаре по 2-му переулку Слуцкому в городе Бобруйске. О случившемся сообщил сосед. По прибытии к месту вызова подразделений МЧС происходил выход дыма из-под кровли блока хозяйственных построек, хозяин находился на месте. Блок хозяйственных построек 6,5х20 м из силикатных блоков, электрифицирован. В результате пожара уничтожена кровля по всей площади, повреждено перекрытие по всей площади. Работниками МЧС спасён дом, находящийся на расстоянии 8 метров от места пожара. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.