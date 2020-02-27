Писатель Павел Подзоров: «Фантастика двигает человека к свершениям, открытиям и саморазвитию»

3 марта отмечается Всемирный день писателя. Бобруйск знаменит литераторами, которые внесли большой вклад в культурное наследие нашей страны. Среди этих имен Эфраим Севела, Абрам Рабкин, Сол Шульман, Микола Аврамчик, Борис Микулич и другие. В преддверии праздника хотелось бы познакомить читателей с земляком Павлом Подзоровым, который выбрал писательскую стезю. К слову, совсем недавно он был награжден медалью «За активную деятельность по воспитанию патриотизма, мужества и воли к подвигу имени Н.А. Островского». В международном журналистском конкурсе публикаций авторов из России, ближнего и дальнего зарубежья Павел Сергеевич занял второе место в номинации «Лучший автор 2019 года».

Это далеко не первая награда бобруйчанина – он становился победителем и лауреатом ряда международных литературных конкурсов. Павел Подзоров – писатель-фантаст, который рассказы пишет в свободное от работы время. Темы выбирает разные: от космоса и путешествий во времени до осмысления мироздания. Есть несколько юмористических рассказов. Кроме фантастики, молодой человек пишет статьи по психологии, философии, айкидо. Кстати, Павел Сергеевич – обладатель 3-го дана по айкидо Айкикай, искусством мирного боя занимается уже более 25 лет. Регулярно посещает тренировочные семинары известных спортсменов. Так, уже дважды ему посчастливилось получить мастер-класс от легендарного Стивена Сигала – американского актера, кинорежиссера, музыканта и мастера боевых искусств. Беседа с писателем получилась содержательной и интересной.

О фантастике

Любой из нас – фантаст. Все люди – и дети, и взрослые – фантазируют. Это могут быть простые мечты, а может быть и более практическая ситуация. Прежде чем построить, к примеру, домик на дачном участке, мы долго придумываем, каким он будет. Эта фантазия может простираться от хижины до дворца. Неважно, что в итоге мы получаем скромный сарайчик. Мечтая, мы испытали огромное удовольствие. И надежду, что вот в следующем году уж точно все сбудется. Фантастика – это видение мира под особым углом зрения. Она двигает человека к свершениям, открытиям, саморазвитию и самосовершенствованию. А главное – заставляет задуматься о себе, смысле жизни, человечестве, мироздании в целом. У братьев Стругацких есть замечательная фраза – «Нужны ли мы нам?». Фантастика включает в себя любые жанры: от сатиры и юмора до детектива и психологической драмы. Она описывает вымышленные открытия, будущее и прошлое, контакты с иным разумом, альтернативный ход истории.

О любви к чтению

Увлечение фантастикой началось, как у всех детей, со сказок, где добро всегда побеждает, из гадкого утенка вырастает лебедь, а Иван-дурак на поверку оказывается умнее многих. Фантастика – те же сказки. Только для выросших и повзрослевших детей. Но это не просто развлечение. «Сказка – ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок». В детстве достать хорошую книгу было сложно. В библиотеке имени Гайдара меня хорошо знали и позволяли заходить «в закрома», где хранились редкие книги в одном экземпляре. Читал много и быстро. Абонемент часто приходилось менять. К слову, читать научился в 4 года, а писать – в пять, что вовсе не мудрено, ведь моя бабушка Тамара Павловна была филологом.

Дома была личная библио­тека. Помню, чтобы купить какие-то подписные издания, приходилось сдавать много макулатуры. Тогда давали специальный талон, по нему в книжном магазине выкупали очередной том. Одна из первых (да и сейчас она одна из моих настольных) книг была «Понедельник начинается в субботу» братьев Стругацких. Зачитал ее до дыр. В прямом смысле. Затем был Кир Булычев с его «Великим Гусляром». Далее пошли рассказы Роберта Шекли, Гари Гарриссона, Эдмона Гамильтона, Рэя Брэдбери, Айзека Азимова. Выписывал «Юного техника», «Технику молодежи», где печатались отрывками новые фантастические рассказы, многие из которых впервые публиковались на русском языке. Тогда я и мечтать не мог, что и мои рассказы будут когда-нибудь публиковаться в «Технике молодежи» или «Уральском следопыте». Любой увлекающийся фантастикой в СССР знал эти журналы с многолетней историей и специально их выписывал. На Новый год в 16 лет отец подарил мне книжку «Черный человек». С этого момента началось мое знакомство с творчеством Василия Головачева, все книги которого я прочел. Сейчас они хранятся в моей личной библиотеке. Рядом стоят книги Евгения Гуляковского.

Но я люблю не только фантастику. Из художественной литературы с удовольствием прочитал такие книги, как «Поднятая целина», «Угрюм-река», «Щит и меч», «А зори здесь тихие». «Вечный зов» Анатолия Иванова перечитывал много раз. Еще «Москва и москвичи» Гиляровского, «Легенды Инвалидной улицы» (на которой я, кстати, живу) Севелы. Среди моих настольных книг «Похождения бравого солдата Швейка» Гашека, «12 стульев» Ильфа и Петрова, «Трое в лодке, не считая собаки» Джерома. Иногда могу просто прочитать детскую книжку.

О пробе пера

Первый рассказ я написал, наверное, еще в школе. Уже не помню, так как он исчез где-то в печи на даче. Потом периодически что-то писал. Но, как правило, в уме. Когда старший сын стал охладевать к чтению, я задал ему вопрос: «А если бы мой рассказ был в книге или журнале, ты бы его прочел?» Он ответил утвердительно. Пришлось написать (улыбается – прим. авт.). Первый опубликованный был «Счастье в космосе», он появился в гомельском журнале «Эколог и Я». Кстати, по итогам года за него я получил диплом как лучший автор года в номинации «Экофэнтази». Потом как-то само собой вышло, что рассказы приняли еще в нескольких редакциях России, Беларуси и Украины. Потом в других странах. В Германии рассказ вошел в сборник. На написание одного у меня может уйти неделя (от задумки до доведения до ума), другого – несколько месяцев и больше. Сейчас у меня в работе вещи, начатые еще в 2015 году. Для этого нужно время, а главное – муза. Ряд работ находится в «редакторских портфелях» разных изданий со сроками публикации до 2022 года. До тех пор их нельзя обнародовать.

Литературная огранка

Процесс написания начинается с идеи и ее осмысления: делается быстрый черновой набросок. Иногда я даже пишу в кафетерии на салфетках, на обороте расчетного листка с работы – на чем угодно. Идея – как синяя птица из песни. Упустишь – не поймаешь. Потом идут обдумывание сюжета, проработка деталей. Это все записывается на бумагу, затем набирается на компьютере. Потом долго и мучительно доводится до ума: правки, устранение ошибок, опечаток и прочая рутина. По моему мнению, даже если работа не понравится редакции, хоть читать ее должно быть удобно и приятно. Один известный мастер, делая стулья, шлифовал каждую мелочь даже изнутри. На вопрос ученика «Зачем, никто же не видит?» мастер ответил: «Но я-то вижу!» Так и здесь.

Айкидо как стиль жизни

Об айкидо, как и большинство советских людей, я не слыхал. Как все мальчишки, ходил на борьбу, фехтование и т.п. Потом пошла мода на бодибилдинг. Помню, приходя из школы, включал «Гражданскую оборону» и под «мелодичные» песни Егора Летова брал самодельную штангу или гантели и качался. Когда появились первые фильмы о карате, во дворе учились по ним, по тет­радкам с перерисованными болевыми точками, переснятым фотографиям с рисунками приемов. Кроме того, лет с 14 увлекся йогой. Литературы почти не было. Что-то было в перепечатках, что-то передавалось из уст в уста. Практиковал и воздержание от пищи до 7 дней, и сутки безмолвия, медитации, и отказ от молока и мяса, и многое другое. Но больше всего меня «зацепили» восточные философия и отношение к жизни. Это был серьезный этап в саморазвитии. Именно на базу, заложенную йогой, прекрасно легло айкидо. Впервые я увидел это восточное единоборство в фильмах Стивена Сигала. На советском видеомагнитофоне «Электроника» в ужасном качестве, на черно-белом экране. Тогда меня это сильно впечатлило. А затем коллега (я работал тогда кабельщиком-спайщиком) подсказал мне, что видел в газете объявление о занятиях на «Спартаке». Пошел посмотреть, что это такое. Да так и остался на 25 лет. Ведь айкидо – это несоизмеримо больше, чем спорт. Это целая философия, мировоззрение, отношение к жизни. Занимаясь, человек меняется. Даже в обычной жизни он начинает вести себя по-иному. Становится спокойнее, сдержаннее, добрее и бережнее к людям. Особенно, когда осознает, что человек очень хрупок и даже неосторожное движение может привести к серьезным последствиям. Отсюда стремление свести конфликты к минимуму. Занятия – неотъемлемая часть жизни. Выйдя из зала, несмотря на то что пришел туда вечером уставшим после работы, чувствую себя бодрым и отдохнувшим.

В заключение хочу пожелать всем землякам: читайте, развивайтесь, совершенствуйтесь!

Людмила Любимцева.