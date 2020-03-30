Первый заместитель начальника УВД Бобруйского горисполкома проведет «прямую линию»

31 марта 2020 года с 12.00 до 13.00 часов состоится «прямая линия» с первым заместителем начальника УВД Бобруйского горисполкома полковником милиции Виктором Анатольевичем Шалюто по вопросам, относящимся к деятельности органов внутренних дел. Позвоните по телефону 77-97-87 и задайте свой вопрос.

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УВД Бобруйского горисполкома