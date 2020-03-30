0
0

Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Актуально

Первый заместитель начальника УВД Бобруйского горисполкома проведет «прямую линию»

30 0

Первый заместитель начальника УВД Бобруйского горисполкома проведет «прямую линию»

31 марта 2020 года с 12.00 до 13.00 часов состоится «прямая линия» с первым заместителем начальника УВД Бобруйского горисполкома полковником милиции Виктором Анатольевичем Шалюто по вопросамотносящимся к деятельности органов внутренних дел. Позвоните по телефону 77-97-87 и задайте свой вопрос.

Группа информации и общественных связей
УВД Бобруйского горисполкома

Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости