Первый подтвержденный случай короновирусной инфекции зарегистрирован в Могилевской области

В Могилевской области, по данным на утро, зарегистрирован первый случай подтвержденной короновирусной инфекции. Он выявлен у женщины 33 лет, которая проживает в Кричеве.

— Пациентка была в длительной командировке в Витебске. Она полностью обследована, проведен весь спектр необходимых противоэпидемиологических мероприятий. Мы ее перевели в Могилевскую инфекционную больницу. На сегодняшний день ее состояние стабильное. Она получает необходимое лечение, — рассказала Ирина Бас, заместитель главного врача «Могилевской инфекционной больницы», главный внештатный инфекционист главного управления по здравоохранению Могилевского облисполкома.

— Также мы обследовали всех контактных лиц, которые подлежали такому обследованию. У них отрицательные результаты. Сейчас в Кричеве проводятся необходимые противоэпидемические мероприятия.