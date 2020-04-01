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COVID-19

Первый подтвержденный случай короновирусной инфекции зарегистрирован в Могилевской области

mogilevnews.by 251 0

Первый подтвержденный случай короновирусной инфекции зарегистрирован в Могилевской области

В Могилевской области, по данным на утро, зарегистрирован первый случай подтвержденной  короновирусной инфекции. Он выявлен у женщины 33 лет, которая проживает в  Кричеве.

— Пациентка была в длительной командировке в Витебске. Она полностью обследована, проведен весь спектр необходимых противоэпидемиологических мероприятий. Мы ее перевели в Могилевскую инфекционную больницу. На сегодняшний день  ее состояние стабильное. Она получает необходимое лечение, —  рассказала Ирина Бас, заместитель главного врача «Могилевской инфекционной больницы», главный внештатный инфекционист главного управления по здравоохранению Могилевского облисполкома.

— Также мы обследовали всех контактных лиц, которые подлежали такому обследованию. У них отрицательные результаты. Сейчас в Кричеве проводятся необходимые противоэпидемические мероприятия.

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