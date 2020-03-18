Первый документ – от Президента. Впечатления юной бобруйчанки после церемонии вручения во Дворце Независимости

10 марта восьмиклассница бобруйской гимназии №1 встала в шесть утра, чтобы не спеша собраться и подготовиться к торжественной церемонии вручения паспортов. Заранее продуманный деловой синий костюм, аккуратно причесанные длинные волосы, хорошее настроение – и Полина Гаврик готова к встрече с Президентом Республики Беларусь. После завтрака всех ребят, которые стали участниками мероприятия в рамках Всебелорусской акции «Мы – граждане Беларуси!», уже ждали во Дворце Независимости.

25 юных школьников из разных регионов нашей страны приехали в столицу накануне. Все они попали на церемонию вручения паспортов Главой государства неслучайно. У каждого уже много достижений и побед: ребята успешно проявили себя в учебе и общественной жизни, в творческих конкурсах, на олимпиадах и в спортивных соревнованиях. Среди них была и 14-летняя бобруйчанка.

Полина Гаврик – победитель различных музыкальных конкурсов международного и республиканского уровня, всегда принимает активное участие в общешкольных мероприятиях. Конечно, после такого знакового события в жизни девушки мы встретились, чтобы услышать рассказ о торжественной церемонии и впечатлениях из первых уст.

Запомнится навсегда

Как рассказала жизнерадостная и обаятельная Полина, программа двухдневной поездки была интересной и насыщенной. Молодежь общалась с первым секретарем Центрального комитета ОО «БРСМ». В первый день для ребят провели психологические тренинги, чтобы они в игровой форме познакомились между собой, чтобы перед важным событием успокоить их и снять эмоциональное напряжение. Затем были экскурсия в Национальный исторический музей и обзорная прогулка по Минску. Во второй день подростков ждала экскурсия по Дворцу Независимости, где уже собрались журналисты с камерами, чтобы запечатлеть торжественную церемонию вручения первого документа Главой государства.

– Я спокойно ко всему относилась, хотя многие волновались, – поделилась впечатлениями Полина Гаврик. – Когда вошел Президент, все встали, пели гимн. Сама обстановка на церемонии вручения паспортов была дружеской, спокойной. Эмоций очень много! Это событие запомнится на всю жизнь: ведь первый документ мне вручили на таком высоком уровне. Получить паспорт из рук Президента – очень почетно. Не каждому выпадает возможность побывать на подобном мероприятии. Хорошими были напутственные слова от Президента, но мне больше запомнилось его рукопожатие, очень сильное, крепкое. Все участники церемонии получили в подарок от Главы государства книгу «Я – гражданин Республики Беларусь» и еще маленькие чемоданчики-коробки со сладостями. Мне очень понравился камерный струнный оркестр, который исполнял разные музыкальные произведения во время церемонии. Я как музыкант высоко оценила их профессионализм. Вслушивалась в каждую сыгранную ноту. Не сравнить ни с чем, что я слышала до этого. Просто нет слов от восхищения! Мероприятие прошло замечательно.

К слову, Полине Гаврик посчастливилось уже во второй раз встретиться с Президентом. В начале года гимназистка побывала на новогоднем празднике на Главной елке страны и даже сидела на почетном месте рядом с Главой государства.

Осознанный выбор – музыка

– Полина, мне кажется, ты трудолюбивый и целе­устремленный человек. Ведь чтобы завоевать столько побед на музыкальных конкурсах, нужно вложить много сил. Но рядом находятся люди, которые помогают двигаться к успеху, учат, воспитывают, поддерживают и гордятся твоими достижениями. Расскажи, пожалуйста, о своих учителях и родителях.

– Музыкой занимаюсь с 8 лет. На свой первый конкурс поехала в 1-м классе музыкальной школы и с тех пор каждый год участвую. Я бы хотела сказать огромное спасибо педагогам Людмиле Ивановне Винниковой и Ирине Игоревне Максименко, потому что именно они помогли достичь таких результатов и побед в музыкальных конкурсах. И вообще мой педагог по специальности является примером для подражания. Людмила Ивановна во всем поддерживает и прекрасно меня понимает, у нас сложились очень хорошие отношения. Да, и такой интересный факт: Людмила Ивановна когда-то учила музыке мою маму, а сейчас меня и младшую сестру. Завучу гимназии Ольге Ивановне Романько тоже хочу сказать слова благодарности, потому что она – одна из самых лучших педагогов и тоже для меня пример. Семья моя музыкальная: папа Артем Григорьевич – дирижер духового оркестра Бобруйской военной комендатуры, мама Галина Васильевна – учитель музыки в 16-й школе. Они вместе окончили музыкальное училище имени Римского-Корсакова в Могилеве, потом мама поступила в педагогический университет в Минск, а папа – в Москву в консерваторию.

– И ты, наверное, тоже продолжишь семейную династию?

– Да, с музыкой я собираюсь связать свою жизнь. Планирую после 9 класса поступить в музыкальный колледж имени М.И. Глинки в Минске.

– В будущем хотела бы стать преподавателем?

– Пока еще не знаю, но хотелось бы либо занять место в каком-нибудь известном оркестре, либо стать педагогом в колледже и обучать детей, которые сделали осознанный выбор и собираются посвятить жизнь музыке.

– Какую музыку любишь слушать?

– В повседневной жизни разную музыку люблю. Нравится классическая, но при этом не отрываюсь от своих ровесников и слушаю всякие современные направления. Больше всего в музыкальной школе у меня получается классика – Иоганн Себастьян Бах. Не знаю почему, но именно этот композитор и его музыка мне ближе и я ее чувствую лучше. В данный момент готовлюсь к конкурсу имени Оловникова и играю произведение Баха «Прелюдия и фуга до минор». Остался всего месяц, поэтому начала еще усерднее готовиться.

– Сколько обычно занимаешься музыкой в день? И что делаешь в свободное время?

– Я обучаюсь по классу фортепиано, пробую играть на гитаре. Обычно после уроков в гимназии занимаюсь музыкой дома либо провожу 3-4 часа на занятиях в музыкальной школе. Часто по вечерам сажусь за пианино на 2-3 часа. Если встанет выбор: позаниматься музыкой или пойти погулять, то выберу скорее первое. Хотя я очень общительная, у меня много друзей, с которыми вместе отдыхаем и гуляем по городу, ходим в кафе. Люблю и в телефоне «позависать». Но основное время все-таки занимают занятия музыкой. Я думаю, саморазвитие играет важную роль в жизни человека.