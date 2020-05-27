Первые доноры иммунной плазмы после COVID-19 появились в Могилеве. Фото

Первые могилевчане, переболевшие COVID-19, сдали сегодня иммунную плазму в Могилевской областной станции переливания крови.

Первой сдавать иммунную плазму пришла могилевчанка Валентина Лысова, которая перенесла коронавирусную инфекцию средней степени тяжести. Прежде, чем стать донорам плазмы Валентина Лысова 6 раз сдавала донорскую кровь.

Как отметила врач-трансфузиолог (заведующий) отделения хранения и распределения продуктов крови Могилевской областной станции переливания крови Виктория Ярохович, люди после выздоровления сами стали обращаться - хотят сдавать плазму и помочь в выздоровлении тем, кто в этом нуждается.

- Заготовленная иммунная плазма будет подвергаться патоген-редукции. Эта процедура убивает все вирусы и бактерии, которые могут находиться в плазме человека. Поэтому донорская плазма полностью безопасна, - рассказала Виктория Ляхович.

Сегодня донорами плазмы после выздоровления от коронавирусной инфекции стали два человека. В ближайшие дни сдавать иммунную плазму придет еще один могилевчанин.