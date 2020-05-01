Первомай: народ, работай и гуляй!

Как ни странно, но в детстве и я первый майский праздник называл почему-то маевкой. И в нашем классе хлопцы всегда копили копейки «на маевку», которая совпадала с открытием сезона в парке. А там играла музыка, торговали вкусностями с машин, работал «распивочно» буфет для взрослых, разыгрывались призы в лотерею. Было весело! Вечером родители отправлялись в заводской клуб на концерт. Тогда я еще не знал, что так отмечали 1 Мая не только в нашем рабочем поселке, но и во всей большой стране и даже во всем мире. Хотя, конечно, в школе нам рассказывали о Дне международной солидарности трудящихся.

На маевках не маялись, а крепли духом

С первых лет советской власти 1 Мая был одним из самых популярных и в буквальном смысле массовых праздников, потому что отмечался собраниями на лоне природы, получившими название маевок, митингами на площадях и демонстрациями на улицах. В одном старом журнале вычитал такие строчки:

Помнишь рощу за заводом,

Поле, ветхие мосты?

Переполнены народом

Все пригорки и кусты.

Однако, хоть не без пива и других напитков, но в «кустовом формате» тогда решали серьезные вопросы. Потому что собирались в березняках и дубравах люди, прошедшие путь борьбы за лучшую жизнь и готовые идти до победы социализма пусть и в одной, отдельно взятой стране. К этому призывали и соответствующие листовки тех лет. Вот, к примеру, одна из 1919 года: «Товарищи! Первое Мая застает нас в этом году при новом ярком свете разгорающейся борьбы за социализм. Наступившая полоса истории повелительно требует от рабочего класса сознательности, организованности и солидарности в высшей мере. Она требует, под страхом неминуемых поражений, могучей спайки и единства всего пролетариата. Она требует революционного напряжения и самодеятельности всех его сил, руководимых ясным, здоровым, светлым разумом социализма».

Замахнувшись в 1917-м на мировую революцию, русский пролетариат не спешил опускать руки, поднявшие гильотину над мировым капиталом. Листовка «Сегодня всемирный праздник труда» ровно сто лет назад сообщала: «Сегодня рабочие и работницы Петрограда и Москвы, Киева и Риги, Берлина и Мюнхена, Будапешта и Парижа, Лондона и Нью-Йорка и многих, многих сотен других городов и тысяч сел и деревень выходят на улицы и площади с красными знаменами, со светлою надеждою и с непоколебимою твердостью довести до конца начатую великую борьбу за освобождение рабочего класса и всего человечества. В одних местах, в Советской России, Украине, Баварии и Венгрии, рабочие шествуют как хозяева своей страны. Буржуазия и помещики свергнуты. Надо только не дать им вернуться к власти. В других местах, как в Берлине, Вене и остальной Германии и Австрии, сегодняшний пролетарский праздник застает рабочих в момент самой напряженной и решительной борьбы. В Париже, Лондоне и Нью-Йорке же борьба лишь начинается. Там первомайский праздник совпадает с грозным кануном великой схватки…»

Праздник в шинели и в спецовке

Проблем между тем хватало нашим предкам и в своей стране. Но и в отражении иностранной интервенции, борьбе с внутренней контрреволюцией и разрухой, в буднях первых пятилеток не забывали они о главном весеннем празднике. Тогда, в 1920-1930-е, и зарождались, собственно, традиции массовых народных гуляний, веселья под лозунгами сплочения и солидарности рабочего класса. В одной из листовок столетней давности читаем: «…Разрушены железные дороги. Стоят фабрики и заводы. Голод, холод и тиф гуляют по стране, душа рабочее население. Гибель подстерегает нас со всех сторон. Рабочие, трудящиеся, крестьяне – чем вы спасетесь от голода и холода, от нужды и разорения? Подвигом труда…»

Доходчивость этих призывов обеспечивали в формах и способах, которые затем прижились в Советском Союзе на добрых полвека. «На демонстрацию 1 Мая приходите целыми фабриками и заводами! Пусть ни один рабочий, ни одна работница, ни один служащий, ни один честный труженик не останутся в стороне от великой демонстрации трудящихся, которая произойдет в понедельник 1 мая…», – зазывала одна листовка. Другая, как инструкция, расписывала порядок празднования 1 Мая уездного масштаба: «…В воскресенье 30 апреля в 5 часов дня в рабочем клубе устраивается живая газета для рабочих и красноармейцев… В понедельник 1 Мая рабочие собираются в заводе к 8 час. утра, откуда к 10 час. направляются на площадь. Профсоюзы собираются у своих правлений и, построившись, идут к райкому металлистов… Из каждой организации выделяется руководитель, который, построив в порядок организацию, ведет ее со знаменами на площадь. К 10 час. все должны быть на площади…»

В окружном городе, каким был Бобруйск в 1924-1930 годах, в канун 1 Мая специально обращались к молодежи: «К 12 часам дня молодежь собирается в участки, откуда в организованном порядке все идут на площадь, где устраиваются спортпраздник, устная газета, хоровое пение и многоголосая декламация, духовой оркестр. По окончании праздника в центре молодежь расходится на народные гулянья… К 12 часам ночи молодежь собирается к райкому КСМБ, откуда с оркестром музыки, с пением и световыми эффектами (ракеты, бенгальские огни и проч.) двигается на ночное гулянье».

Традиции сохранялись долго

Даже в непростые предвоенные и тяжелейшие военные годы не отказались в нашей стране от празднования 1 Мая. В этот день в 1942-м, например, вышел приказ народного комиссара обороны №130, в котором наряду с поздравлением были и такие слова: «…Трудящиеся нашей страны, учитывая военную обстановку, отказались от праздничного отдыха – для того, чтобы провести сегодняшний день в напряженном труде на оборону нашей Родины. Живя единой жизнью с бойцами нашего фронта, они превратили праздник 1 Мая в день труда и борьбы…»

Зато геббельсовская пропаганда пользовалась международным праздником по своему усмотрению. Фашистские газеты даже в 1944 году аж захлебывались, описывая маевки. Вот, например, что писала антибольшевистская «Руль»: «В Бобруйске состоялся созванный Союзом борьбы против большевизма многотысячный митинг трудящихся, на котором бобруйчане еще раз подтвердили свою готовность трудом и оружием бороться за уничтожение большевизма, за новый государственный строй…» И это за каких-то полтора месяца до разгрома захватчиков в Бобруйском «котле» и освобождения нашего города на Березине!

Буквально за неделю до Победы Верховный главнокомандующий в своем приказе поздравил советский народ с международным праздником трудящихся, найдя и такие слова: «Упорным и неутомимым трудом умножайте всестороннюю помощь фронту. Быстро залечивайте раны, нанесенные стране войной, поднимайте еще выше мощь нашего советского государства!» Пос­ле победоносного завершения Великой Отечественной войны празднование 1 Мая вернулось в свою колею. О торжест­венных шествиях, поистине народных гуляньях-маевках еще многие помнят – расспросите у бабушек и дедушек. И с праздником вас весны и труда!