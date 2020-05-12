0
0

Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Экономика

Первая виртуальная выставка Made in Belarus откроется 16 июня

belta.by 57 0

Первая виртуальная выставка Made in Belarus откроется 16 июня

Первая виртуальная выставка белорусских производителей Made in Belarus откроется 16 июня. Об этом сообщил директор УП "Белинтерэкспо" БелТПП Евгений Введенский во время стрима "Выставки: что происходит сегодня и чего ожидать от завтра".

"Видя интерес к онлайн-ресурсам, мы решили изучить этот вопрос и посмотреть, какие решения и подходы существуют на данный момент в мире. Пообщались с нашими белорусскими предприятиями и решили запустить первую виртуальную выставку отечественных производителей Made in Belarus, посвященную сельскохозяйственной и пищевой продукции. Мероприятие планируется открыть 16 июня", - отметил руководитель предприятия.

Выставка будет представлять собой виртуальную платформу, состоящую из стендов предприятий, представленных на двух павильонах. На каждом стенде будет видеоприветствие от компании-участницы, виртуальные экспонаты, различные деловые предложения в форматах документов и изображений, а также контактная информация. Будет работать чат, с помощью которого сотрудники компаний смогут пообщаться со всеми посетителями выставки.

"Мы рассчитываем на не менее 5 тыс. посетителей из 10 стран: Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана и Украины. Во время выставки будет проведен международный аграрный онлайн-форум, где предприятия, занимающиеся сельским хозяйством и продуктами питания, обсудят вопросы, с которыми сейчас столкнулась отрасль как в части производства, так и сбыта продукции", - рассказал Евгений Введенский.

Платформа виртуальной выставки будет работать на протяжении месяца, что, по мнению организаторов, позволит посетить ее всем заинтересованным.

Made in Belarus - это бренд, который уже зарекомендовал себя. В рамках этого проекта проведено около 200 мероприятий в 60 странах мира, в которых поучаствовало несколько тысяч отечественных предприятий. В прошлом году на этих мероприятиях заключены контракты на сумму свыше $217 млн.

Сегодня в БелТПП стартовала серия стримов на YouTube-канале. Это новое направление работы, цели которого - преодоление последствий спада деловой активности, максимально быстрое и эффективное ее восстановление в последующем.

Первый стрим-семинар посвящен выставочной деятельности. Всего в мае планируется провести девять стримов. Они будут посвящены следующим темам: "Сертификаты происхождения и собственного производства: для чего они нужны и как их получить" (13 мая), "Чем могут быть полезны бизнесу деловые советы и представители БелТПП за рубежом" (14 мая), "Форс-мажор: что необходимо знать сегодня. Форс-мажор при госзакупках" (19 мая), "Товарный знак: в чем его ценность и как его сберечь" (20 мая), "Экспертиза и оценка имущества: почему за этим нужно идти в БелТПП" (21 мая), "Как сделать участие в выставках максимально эффективным. Меры государственной поддержки. Планы на 2021 год" (26 мая), "Реестр добросовестных партнеров - ваш персональный "знак качества" при бизнес-контактах" (27 мая), "Чему учат в "Школе экспорта" (28 мая).

Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости