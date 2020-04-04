Перемены в системе обращения с отходами улучшают состояние окружающей среды в Беларуси

Весной для всех, особенно сельских жителей, наведение порядка — злободневная тема, даже если настоящей зимы с морозами не было. Но все равно по традиции и люди, и организации выметают подворья и улицы, сжигают лишнее, вывозят отходы. А значит, и количество мусора увеличивается. Куда мы все это отправляем? На полигоны и мини-полигоны.



Давайте немного углубимся в историю системы обращения с отходами, которая сложилась в нашей стране. Более двадцати лет назад в сельских населенных пунктах мусор централизованно вообще не собирали: кто-то сжигал, другие закапывали или вывозили в леса. Так происходило только в первые трудные годы становления нашего государства, но с тех пор ситуация серьезно изменилась. Люди поняли, что загрязнение окружающей среды вредит им самим. Сначала почти в каждом населенном пункте появились площадки для временного складирования (ПВС) отходов или мини-полигоны. Однако практика оказалась неэффективной, ПВС закрыли. По утвержденным местными органами власти схемам сбора и вывоза отходов определили только полигоны и мини-полигоны. Но и это оказалось неидеальным решением: такие территории вблизи деревень — источник загрязнения земли, воды, воздуха... Минус здесь и с точки зрения экономики: пропадают зря вторресурсы. А еще земля, которая могла пригодиться рачительному хозяину.

Вот несколько цифр для понимания картины. В 2009 году по всей стране действовало более 3700 мини-полигонов, они занимали почти 3 тысячи гектаров земли. В последнее время этих объектов стало меньше. Только за 2018—2019 годы закрыто и рекультивировано 626 мини-полигонов. Сейчас осталось всего 598 мини-полигонов на площади 822 гектара. До конца 2021 года наша задача — убрать все. Для того чтобы на этой земле выросли сосны или появилось поле с рожью, должно пройти около 20 лет.

Однако появилась другая проблема, которая волнует сельчан. Если не будет мини-полигонов, нужно менять схемы сбора и вывоза отходов из деревень, в городах и райцентрах. На смену придут крупные полигоны, возможно, один будет собирать все ТКО с двух-трех районов. Сейчас многие не понимают, зачем это делается. На первый взгляд, далеко возить неудобно. Но давайте взглянем с другой стороны. Обращение с отходами относится к числу ключевых экологических проблем. Приведу пример. В 2018 году превышение фоновых концентраций загрязняющих веществ в подземных водах в 10 и более раз было установлено на 44 объектах захоронения твердых коммунальных отходов. В прошлом году — на 35 таких точках. Подумайте, какую воду вы будете пить из колодца, если закопаете мусор в ближайшем лесу. Все взаимосвязано.

Но и местной власти стоит задуматься, как улучшить систему сбора. Понадобятся средства. Нужно подходить грамотно: использование вторресурсов — дополнительный источник дохода. В отдельных районах уже установили во дворах у сельчан контейнеры для раздельного сбора. Хозяин за эту емкость отвечает, наполнился — сдает. В каждой местности нужно пообщаться с людьми, изучить, как правильно организовать эту работу. Председатели сельсоветов обычно поддерживают такую информационную кампанию, ведь благодаря разумной организации улучшается качество жизни жителей. Контейнеры для бумаги, пластика и стекла — не такое большое диво в наше время, практически у всех при наличии машины есть доступ к ним. А пожилым, немощным нужно дать возможность избавляться от мусора цивилизованно и дышать чистым воздухом, пить безопасную воду. Министерство жилищно-коммунального хозяйства совместно с Минприроды разрабатывает технический кодекс, который определит единые требования к организации сбора отходов, вторсырья. В том числе и то, сколько на каждого жителя должно приходиться контейнеров для раздельного и смешанного сбора ТКО. В ближайшие годы нашей реальностью станет депозитная залоговая система сбора тары или упаковки, эффективная система раздельного сбора. И нужно объединить усилия как заинтересованных государственных органов, так и каждого жителя страны.

Татьяна КОНОНЧУК, начальник главного управления экологической политики, международного сотрудничества и науки Минприроды.

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