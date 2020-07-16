Переболевшим COVID-19 в тяжелой форме можно не вакцинироваться — эксперт

Тем, кто перенес COVID-19 в тяжелой форме, можно будет не вакцинироваться, поскольку у них уже выработался иммунитет. При этом перенесшим вирус в бессимптомной форме следует привиться, сообщил ТАСС директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

"Тех, кто тяжело переболел COVID-19, иммунизировать не надо, у них и так уже есть защита. Другое дело, что на сегодня еще неизвестно, как она долго продержится. Но во всяком случае тот опыт небольшой, который мы имеем, говорит, что 2-5 месяцев, по всей видимости, иммунитет держится. Может быть, и гораздо больше он продержится", - сказал директор центра.

Людям, которые перенесли COVID-19 в легкой форме или бессимптомно, Александр Гинцбург посоветовал вакцинироваться, когда появится препарат. Ученые считают, что у таких переболевших иммунитет очень непродолжительный.

15 июля первая группа добровольцев, тестировавшая разработанную российским центром вакцину, была выписана из клиники. Как сообщила руководитель Центра клинического изучения лекарственных средств университета, главный исследователь Елена Смолярчук, добровольцы хорошо перенесли вакцинный препарат.

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