Переболевших COVID-19, которые хотят стать донором плазмы, ждут в донорских центрах

Первые 15 человек, которые переболели COVID-19, уже стали донорами плазмы, сообщает официальный Telegram-канал Министерства здравоохранения. Cпециалисты РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий внедряют такую методику помощи пациентам, которые, в связи с тяжtлым состоянием, находятся на особом внимании медиков. Первые 6 белорусов сдали свою плазму в Минске, 21 апреля такое же мероприятие проходит в Витебске.

Контактные данные для тех, кто переболел COVID-19 и хочет стать донором плазмы:

РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий заместитель директора Лариса Михайловна Гущина: +375172898656 , +375297705753;

Единый донорский центр:

+375293628293

+375172898484

+375172898643

+375172890108

Городской центр трансфузиологии УЗ Городская клиническая больница №6: 80172395913, +375291909748

г. Витебск: 80212240380

г. Гомель: 80232539832 80232539814

г. Брест: 80162285381

г. Могилев: 80222257422

г. Гродно: 80152315404

г. Молодечно: 80176754735