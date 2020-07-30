Пенсии в августе выплатят досрочно

В целях создания пенсионерам удобных условий получения пенсий (минимизация поездок, сокращение социальных контактов) выплата пенсий в августе будет осуществлена досрочно. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты.
В августе пенсии, которые согласно графику выплат приходятся на 10 число и позднее, будут доступны к выплате:
с 3 августа (понедельник) - на почте и через доставочные предприятия ,
с 5 августа (среда) - через банки.
- Право выбрать досрочное получение пенсии остается за пенсионером. Если не будет желания получить пенсию досрочно, то это можно будет сделать в привычный срок, - пояснили в ведомстве.
Согласно законодательству пенсии выплачиваются в период с 5 по 25 число на основании графиков выплат через банки, почтовые отделения, предприятия по доставке пенсий.