Пенсии в августе выплатят досрочно

В целях создания пенсионерам удобных условий получения пенсий (минимизация поездок, сокращение социальных контактов) выплата пенсий в августе будет осуществлена досрочно. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты.

В августе пенсии, которые согласно графику выплат приходятся на 10 число и позднее, будут доступны к выплате:

с 3 августа (понедельник) - на почте и через доставочные предприятия ,

с 5 августа (среда) - через банки.

- Право выбрать досрочное получение пенсии остается за пенсионером. Если не будет желания получить пенсию досрочно, то это можно будет сделать в привычный срок, - пояснили в ведомстве.

Согласно законодательству пенсии выплачиваются в период с 5 по 25 число на основании графиков выплат через банки, почтовые отделения, предприятия по доставке пенсий.