Педагоги готовы к новому учебному году: в Бобруйске состоялась конференция работников системы образования
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В преддверии нового учебного года Дворец искусств принимал 27 августа традиционную конференцию педагогических работников. Итоги учебного года 2019/2020 подвела начальник управления по образованию Бобруйского горисполкома Елена Лисица. Много теплых слов прозвучало в адрес делающих первые шаги в нелегкой, но важной и почетной учительской профессии, тех, кто уже многие годы сеет доброе, разумное, вечное, и ветеранов педагогического труда. Достойные из достойных получили заслуженные награды.
Как прошло мероприятие, читайте в ближайшем номере "БЖ".
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